解讀無家可歸者六個迷思

加州無家可歸者問題是目前最難解決也最兩極化議題之一。（ABC 7電視台畫面）

CalMatters報導，無家可歸者是加州 目前面臨最難解決、最兩極化的問題之一。這也是場政治危機，加州和地方領導人對此議題爭論不休，也面臨選民希望採取行動的巨大壓力。而當談論無家可歸危機時，許多人卻有不少誤解與迷思，以下是最常被誤解的部分：

誤解一：大多數無家可歸者都是從其他地方來到加州。人們常認為無家可歸者來加州是因這裡氣候宜人，社會資源豐富，但數據並不能證明這點。

誤解二：大多數流落街上的無家可歸者都是吸毒或精神病患。事實上，流落街頭的人的確比一般人更容易藥物成癮或患有精神疾病，但這兩種情況絕不會影響至所有人。

誤解三：大多數露宿街頭者都是退伍軍人。退伍軍人在加州無家可歸者所占比例的確過高，但過去十年聯邦政府 替退伍軍人解決無家可歸問題做出重大努力。加州無家可歸退伍軍人已大幅下降，從2011年近1萬6800人下降至2022年近1萬400人，近年來此一數字已趨於穩定，但由州政府資助無家可歸退伍軍人住所並未能充分利用。

誤解四：無家可歸者不工作也不想工作。事實上有些無家可歸者仍有一份或多份工作，有些人也正努力找工作。

誤解五：無家可歸者不想進入庇護 所或住房。事實上若無家可歸居民拒絕接受進入庇護所或其他服務，城市領導人有時會將他們標記為「拒絕服務」（service-resistant），但外展工作人員表示，現實情況要複雜得多。

誤解六：若想對無家可歸者提供幫助，可將食物留在他們露宿的營地。然而，若沒有事先詢問那裡的居民想要什麼類型的食物，或他們並不想要食物，實際上此舉可能弊大於利。