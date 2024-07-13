通膨吃掉退休金 銀髮族新隱憂
50多歲的戴維斯（Lisa Davis）和配偶丹胡亞克（Nerissa Tanjuatco）在舊金山擁有一棟房屋，他們計畫在62歲退休。但近來，他們開始擔心自己在加州無法舒適地退休。
戴維斯和丹胡亞克擔心的事，與常見的退休後醫療費用上漲和不可預見的醫療費用風險無關，而是兩項曾經穩定的退休成本，房屋保費和公用事業費用。由於這兩項成本近年來不斷飆升，迫使他們考慮，退休後是否應該搬離加州。
舊金山紀事報（San Francisicso Chronicle）表示，加州退休人士的兩項主要開支是醫療和住房費用。儘管醫療費用過去幾十年來大幅增加，但擁有房子或穩定生活條件的加州人，長期以來一直能將包括房屋保險和水電等與房屋有關的費用視為固定或可預測的。
近幾個月來，許多產物保險公司因為加州的高野火風險，紛紛放棄了加州市場或提高保費，加上太平洋瓦電（PG&E）不斷大幅調漲費率、通貨膨脹也一直居高不下，使許多靠固定收入在加州生活的人必須支付的生活費變得極不穩定，從而影響到他們的退休計畫。
舊金山財務規畫師瓦蘭茲（Rick Valenzi）認為，人們真正關心的其實不是實際成本，而是高通膨率是否會變成常態。換句話說，物價是否會繼續以近來的速度上漲。
瓦蘭茲指出，儘管保險和能源費用不斷上漲，但與食品和休閒娛樂等受通貨膨脹影響較大的其他費用相比，它們在退休人士的支出中所占的比重較小。他說：「聰明退休的收入策略應該要考慮到通貨膨脹，才能避免必須存更多錢的必要。」
另一名財務規畫師富勒（Andrew Fuller）表示，人們還應該意識到，退休人士的個人通膨率可能與一般勞工的通膨率有很大的不同。他指出，退休人士最大的支出通常是健康保險、房屋維修、旅行和贍養子女和孫子女。
富勒說：「隨著年齡的增長，醫療開銷占退休人士預算的比重會愈來愈大，公用事業費、保費、稅金和其他項目所占的比重通常較小。」
不過，富勒表示，生活成本上升可能對收入較低和淨資產較低的退休人士影響較大，因為會削弱他們過上舒適生活的能力。他說：「面對生活成本增加，幾乎都可以找到一條可行之道，最好的辦法是儘早解決問題，即使難免會發生令人痛苦的取捨問題。」
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