通膨吃掉退休金 銀髮族新隱憂

面對飆漲的保費、水電費和通貨膨脹，加州退休人士面臨新的財務威脅。（取自Pexels）

50多歲的戴維斯（Lisa Davis）和配偶丹胡亞克（Nerissa Tanjuatco）在舊金山擁有一棟房屋，他們計畫在62歲退休 。但近來，他們開始擔心自己在加州 無法舒適地退休。

戴維斯和丹胡亞克擔心的事，與常見的退休後醫療費用上漲和不可預見的醫療費用風險無關，而是兩項曾經穩定的退休成本，房屋保費和公用事業費用。由於這兩項成本近年來不斷飆升，迫使他們考慮，退休後是否應該搬離加州。

舊金山紀事報（San Francisicso Chronicle）表示，加州退休人士的兩項主要開支是醫療和住房費用。儘管醫療費用過去幾十年來大幅增加，但擁有房子或穩定生活條件的加州人，長期以來一直能將包括房屋保險 和水電等與房屋有關的費用視為固定或可預測的。

近幾個月來，許多產物保險公司因為加州的高野火風險，紛紛放棄了加州市場或提高保費，加上太平洋瓦電（PG&E）不斷大幅調漲費率、通貨膨脹也一直居高不下，使許多靠固定收入在加州生活的人必須支付的生活費變得極不穩定，從而影響到他們的退休計畫。

舊金山財務規畫師瓦蘭茲（Rick Valenzi）認為，人們真正關心的其實不是實際成本，而是高通膨率是否會變成常態。換句話說，物價是否會繼續以近來的速度上漲。

瓦蘭茲指出，儘管保險和能源費用不斷上漲，但與食品和休閒娛樂等受通貨膨脹影響較大的其他費用相比，它們在退休人士的支出中所占的比重較小。他說：「聰明退休的收入策略應該要考慮到通貨膨脹，才能避免必須存更多錢的必要。」

另一名財務規畫師富勒（Andrew Fuller）表示，人們還應該意識到，退休人士的個人通膨率可能與一般勞工的通膨率有很大的不同。他指出，退休人士最大的支出通常是健康保險、房屋維修、旅行和贍養子女和孫子女。

富勒說：「隨著年齡的增長，醫療開銷占退休人士預算的比重會愈來愈大，公用事業費、保費、稅金和其他項目所占的比重通常較小。」

不過，富勒表示，生活成本上升可能對收入較低和淨資產較低的退休人士影響較大，因為會削弱他們過上舒適生活的能力。他說：「面對生活成本增加，幾乎都可以找到一條可行之道，最好的辦法是儘早解決問題，即使難免會發生令人痛苦的取捨問題。」