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洛加大：49%年輕人有住居焦慮

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯加大研究發現，住房問題導致心理焦慮。（Pexels）
洛杉磯加大研究發現，住房問題導致心理焦慮。（Pexels）

洛杉磯加大「健康政策研究中心」（Center for Health Policy Research）近期調查眾多加州民眾，發現住居不安定是他們焦慮的最大來源之一，18至29歲的年輕人之間，擔心付不起租金或房貸的比率達49%，65歲以上財務較穩的人比例才降到22%。

「加州健康訪談調查」（California Health Interview Survey）訪問了2萬1463名成人、985名青少年、3395名孩童，包括眾多影響身心健全的議題，從醫療照護的取得、醫療保險的有無，乃至住居、歧視、槍械與鄰里互動。

這項調查的關鍵發現是，除了住居焦慮因年齡而明顯不同，收入也是一大差距：四口之家年收入低於5萬5000元者，53%經常擔心付不起租金、房貸，其中更有31%的家戶至少四次落在貧窮線下。無證移民的住居焦慮也明顯高於公民，30%比16%。其他重要發現還包括：

•加州民眾整體來說有18%（5200萬人）感到住居不定，但原住民間卻達29%的、高於平均61%，黑人為26%、高於平均44%，拉美裔24%、高於平均33%。

•擔心付不起租金或房貸的整體比率為41%，但夏威夷原住民與太平洋島裔達62%、拉美裔51%、黑人43%，無證移民為52%。

•新冠疫情的影響仍在，10%的成人（280萬人）因而付不起租金、房貸；75%的租金負擔過重，即超過收入的30%。

•經常擔心付不出租金或房貸的人，出現焦慮心情的比率為39%，高於可以負擔者的21%。論文作者之一的Sean Tan因此強調，加州應該提供更多平價住房，並增加心理服務與住房資源間的協作。

•連住所都難以固定的成人中，45%面臨中度至重度的精神焦慮或憂鬱，但是只有22%能獲得醫療協助。因此報告也建議，加州的Medi-Cal應該不分公民資格，納入所有符合條件的人。

UCLA報告的另一名作者Joelle Wolstein指出，住居費用是多數人的最大固定開銷，低收入、資產少的人受到的影響更大，而且負面影響顯然不限於財務穩定之外，還可能連累身心健全。

租金 加州 原住民

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