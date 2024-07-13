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加州老年人破產風險 全美最高

編譯陳盈霖／綜合報導
加州老年人面臨破產的風險最高。（ABC 7電視台畫面）
加州老年人面臨破產的風險最高。（ABC 7電視台畫面）

新聞周刊報導，根據個人財務資訊網站Moneywise報告，加州老年人破產風險全美最高，整體風險評分為69.72分（滿分100分），高達五分之一加州老年人年收入低於聯邦貧窮線（個人年薪1萬5600元，每對夫妻2萬440元）150%。

這項報告考慮多種因素，包括貧困率、醫療成本和債務比，以決定哪些州的財務狀況對老年人最不友好。報告指出，加州老年人面臨的經濟挑戰比其他州老年人更多，他們平均水電費用高出全國標準27%，交通費高出26%，食品費用也高出12%。

緊接加州之後是阿拉斯加（Alaska）、麻州（Massachusetts）、夏威夷（Hawaii）和緬因（Maine）等州，這些州也因生活成本較高，風險得分都在60分左右。愛荷華（Iowa）、內布拉斯加（Nebraska）和威斯康辛（Wisconsin）等州因生活成本低，老人風險得分在25分以下。

田納西大學馬丁分校（Univ. of Tennessee at Martin）金融知識講師比恩（Alex Beene）表示，事實證明加州對預算固定的老年人來說相當不易。比恩告訴新聞周刊，雖然當你處於黃金工作年華時也有債務問題，但最終仍有希望還清債務，且用累積的積蓄退休。但我們在加州一些城市看到的是從未還清債務的老年人仍背負高額房貸、車貸，甚至揮之不去的學債。對這些人來說，可能會在他們被認為黃金歲月時面臨破產。

若處於財務風險較高州的老年人，比恩建議考慮增加收入方式，這意味著要工作更久或有更多儲蓄。他說，聲請破產聽起來可能是解決債務的一個誘人方法，但即使在晚年，這也是財務毀滅性過程，尤其是可能面臨失去住房、汽車等，這不是條容易的出路。

9i Capital Group創始人兼執行長、金融專家湯普森（Kevin Thompson）表示，許多老年人面臨退休後繼續生活在加州，或搬到生活成本較低州的艱難決定。他告訴新聞周刊，加州不斷上升的生活成本，加上通貨膨脹和稅收侵蝕，讓只有固定收入的老年人愈來愈無法負擔。老年人收入增長速度不足以跟上生活費用增加速度，導致他們面臨超支破產風險。

加州 破產 退休

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