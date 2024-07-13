勿陷存款迷思 專家籲年輕人積極理財

理財顧問表示，年輕時風險低，可以嘗試風險較高的投資管道。（本報系資料照片）

聯邦準備理事會（Fed）目前仍然維持高利率 ，現金存款也可以獲得5%的投資 報酬率。不過，部分理財顧問認為，利率可能調降，加上其他金融商品的報酬率高於存款，很多管道的預期獲利會高於5%。

不過，理財不變的法則是，手邊至少要留三個月以上的應變基金，最好是一到兩年都足以過活。不過，財務管理公司Empower近期調查卻顯示，多數美國人的準備金只有600元，顯然不夠三個月的花用。

CNBC訪問多位顧問，其中有些看好股市， 例如Fundstrat Global Advisors的執行合夥人Thomas Lee就覺得，S&P 500年底前上看5800點，使2024整年的報酬率超過20%，加上2023年的24%報酬率，兩年間的獲利可超過50%。

不過BCA Research則認為，如果衰退陰影不散，S&P 500可能下跌30%。因此，是否要投資股市，要投入多少，還是需要投資人自己拿捏，不能只聽片面之詞。

另外，Ritholtz Wealth Management的市場策略長Callie Cox則是鼓勵年輕人的資金更為「活絡」。他說，大家都太執迷於現金存款的5%利息，超過6兆元的資金放在現金市場，特別是年輕人。

美國銀行（Bank of America）分析顯示，21歲至43歲的富裕者，更是有55%把資金放在存款超過兩年，比父母輩更愛存款。不過Callie Cox認為，消極投資（under-investment）也是風險之一，因為過於保守而失去了更高的投資報酬率。

顧問都說，市場確實可能持續上漲或暴跌50%，但是不投資一樣有風險，因為存款不可能一直保持高利率。唯一的例外是5年期的定存，鎖定目前的高利息，但Bankrate的資深分析師 Mark Hamrick說，除非這筆錢確定五年都不會用到，長期定存才划算，不然提前解約可是要付違約金的。