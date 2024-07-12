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速食店窘況 裁員後老闆頂上

編譯胡立宗╱綜合報導
Lawrence Cheng在橙縣芳泉谷的店內幫忙。（美聯社）
Lawrence Cheng在橙縣芳泉谷的店內幫忙。（美聯社）

加州2024年4月調漲速食員工薪資，雖然店家叫苦連天，但州長紐森不為所動，堅持加薪是為了勞工尊嚴。人事成本大增的情況下，有些店家罕見地漲了價，但卻發現客人只點主食，飲料、甜點都不要了；有些店家以減少每班人力因應，店東成為最具彈性的救援戰力，有缺就自己頂上。

時薪增加對速食產業的長期影響還難以確定，但柏克萊加大的研究發現，加州與紐約州早前將時薪增加到15元，遠高於聯邦的7.25元時，職缺依舊繼續成長。換言之，生意人的韌性可能遠高於想像。

美聯社走訪加州各地，觀察薪資調漲後各家速食店的實際情形。以橙縣等地擁有七家溫蒂漢堡（Wendy's）的Lawrence Cheng為例，他的堅持就是250名員工一個都不能少，但是1月起就漲價8%，4月後每班的人數減少，缺人的時候就自己上。

但是最近的收支紀錄顯示，兩周發一次的薪資還是比預算多了2萬元。Lawrence Cheng說他只能期待夏季的營收能夠增加。

另一個也漲了價的店東是洛杉磯縣九家Jersey Mike's的老闆Juancarlos Chacon。他無奈地說，在這行幹了25年，還有兩個品牌，但他從未漲過價，只有今年4月這次，火雞潛水艇三明治的售價不再低於10元，要價11.15元。

漲價後，客人雖然還是會來，但是不買飲料、薯條或甜點。另一方面，既然他們是以午餐為主，那早班與晚班的人力就減少，還解僱了幾個兼差的，員工從165人變成145人。但問題還沒解決，除了新手的薪資要漲，資深與高階的薪資也要漲，最後人事占到成本的35%。

至於員工呢，在洛縣一家Pizza Hut工作剛滿一年的Julieta Garcia說，她現在的上班日由六天變成五天，但也不是壞事，因為她可以多陪陪四歲的兒子。增加的薪水，她說可以按時付通話費，不必擔心斷線，還能帶小孩去檢查扁桃腺。

63歲的Howard Lewis在沙加緬度的Wendy's工作，調薪後他開始把多餘的錢拿去投資，發完薪後就花500元買股票，還能幫前妻修車。橙縣Del Taco的店經理Enif Somilleda則說加薪憂喜參半，本來一班可以有四人，現在剩兩人，財務狀況雖然還可以，但她得自動補缺。

加州 橙縣 柏克萊加大

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