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佛萊斯諾農場生奶含菌 已165人受害

編譯林思牧╱綜合報導
佛萊斯諾生鮮農場生產的生牛奶造成許多顧客染上沙門氏菌。示意圖。(美聯社)
佛萊斯諾生鮮農場生產的生牛奶造成許多顧客染上沙門氏菌。示意圖。(美聯社)

去年10月起，佛萊斯諾(Fresno)一間牧場生產的生牛奶(raw milk)造成許多顧客染上沙門氏菌(salmonella)。州政府衛生單位的調查報告剛出爐，規模比原先知道的更大，至少有165人染疫，患者中有40%是5歲以下的幼童，有20人須要住院診治，幸好沒人喪命，有些受害者已雇請律師準備提訴。

美聯社報導，這份報告涵蓋的時段是去年10月至今年2月。去年起因為美國各地有140多個養牛場發現H5N1的A型禽流感(bird flu)，衛生單位發布警訊，呼籲國民不要喝沒經過加溫殺菌的牛奶(unpasteurized milk)。

當時喝了佛萊斯諾「生鮮農場」(Raw Farm)生產的生牛奶的顧客，出現發燒、上吐下瀉等的症狀。聖地牙哥地區有大約12個病例。檢驗以後發現不是染上禽流感，而是生牛奶中有沙門氏菌。生鮮農場隨即把從10月11日至11月6日之間生產的生牛奶召回，但是病例繼續增加。

政府衛生單位的官員對患者面談時，60%的人確認他們喝過生鮮農場的生牛奶。這165人中，只有三人不是加州居民。感染沙門氏菌的人中，還有四人也感染了彎曲桿菌(campylobacter)或非常危險的大腸桿菌(E. coli)，可見喝生牛奶有多少風險。

生鮮農場的東主麥卡菲(Mark McAfee)向媒體承認，他的產品確實是這波沙門氏菌爆發的部分原因。

35歲的南加州聖佩卓市(San Pedro)居民潔西麥吉(Jessie McGee)，有一個六歲的女兒和一對兩歲的雙胞胎，她表示她在社群媒體的視頻上，看到有些網紅吹捧生牛奶的益處，於是跟生鮮農場買生牛奶喝，結果四個人都病倒，六歲女兒的病情最嚴重。她表示要雇請律師對生鮮農場提告。

在西雅圖開業的食品安全律師馬勒(Bill Marler)指出，有16名受害者請他代表準備訟狀，近期內將向法願提出訴訟。

牛奶 加州 流感

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