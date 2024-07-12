全球葡萄酒過剩 加州葡萄農受害

位於納巴的安布羅西歐葡萄園(D’Ambrosio Vineyards) (谷歌地圖)

北加州 酒鄉的葡萄農正經歷一場煎熬。今年的釀酒葡萄已快到收成季節，但很多酒莊(wineries)卻取消收購合約。全球葡萄酒滯銷，加州的情況也不看好。葡萄酒業的專家認為，很多葡萄農會放棄種葡萄，把土地拿去種其他賣得出去的農作物。

釀酒葡萄(wine grapes)跟水果葡萄(table grapes)是不同的類別，不能互相取代。加州的葡萄農在2020年經歷了世紀大難，那年的野火燒掉了許多葡萄園，沒被燒毀的葡萄因為被煙燻過，也不能拿來釀酒，那一季的葡萄幾乎全部報銷，但作物保險 賠償了葡萄農的部分損失。

但葡萄農今年面對另一個慘淡的年度，野火季節提前開始固然令人憂心，但還有其他的因素更為逼人。納巴的安布羅西歐葡萄園(D’Ambrosio Vineyards)有13畝的栽植，果園30年的歷史上，今年是第一次到這時還沒有人要收購任何葡萄，而採收在一個月之後就要開始。一個過去五年一直跟他們買葡萄的酒莊，今年取消合約。

葡萄園營運經理指出，過去釀造赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的葡萄是9000元一噸，現在已經降價到8000元還無人問津。這個等級的葡萄，釀出來的酒大約要90元一瓶。如果最後還是沒人收購，葡萄園今年的損失會達到50萬元。而且葡萄賣不出去，並不在作物保險的範圍內。

由加州400個葡萄農組成的聯合葡萄農協會(Allied Grape Growers)，現任總裁是畢特斯(Jeff Bitter)。他指出，全球的葡萄酒業目前是一片混亂。年輕的一代不喜歡喝葡萄酒，也不太喜歡別種酒類，這個趨勢引發了生產過剩。畢特斯籲請葡萄農減少5萬畝栽植地，他估計今年果農已把3萬畝的葡萄藤拔掉了。

為了避免生產太多的葡萄酒，許多酒莊今年計畫減產。對酒莊而言，葡萄賤價是個好消息，不但收購的成本降低，還可以只挑品質最好的買。葡萄酒專家則警告說，酒莊這樣短視近利會讓果農失去信心，不再種葡萄而改種其他作物，如果有一天葡萄酒銷量回升，葡萄的供應會出現短缺。