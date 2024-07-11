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柏克萊加大研究:衛生棉條含毒金屬

編譯組╱綜合報導
柏克萊加大的一項新研究發現各種現成的衛生棉條含有十多種有毒金屬。（電視新聞截圖）
柏克萊加大的一項新研究發現各種現成的衛生棉條含有十多種有毒金屬。（電視新聞截圖）

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，柏克萊加大（UC Berkeley）的一項新研究發現，各種現成的衛生棉條含有十多種有毒金屬，包括鉛（lead）和砷（arsenic），引起了數百萬使用這些衛生用品的婦女的擔憂。

研究結果發表在3日的「國際環境」（Environmental International）雜誌上，呼籲採取嚴格的監管措施，對月經產品進行強制性金屬檢測

研究人員強調，陰道皮膚的吸收率較高，給每月依賴衛生棉條的數百萬婦女帶來了接觸化學物質的風險。

領銜作者，柏克萊加大公共衛生學院的博士後學者希爾斯頓（Jenni A. Shearston）強調，目前還不清楚，衛生棉條中所檢測到的金屬是否會對健康造成負面影響。不過，她表示，未來的研究將深入探討衛生棉條中金屬浸出和吸收的程度。

調查包括在主要零售商處購買的 14 個品牌的 30 條衛生棉條，分析了 16 種金屬：砷（arsenic）、鋇（barium）、鈣（calcium）、鎘（cadmium）、鈷（cobalt）、鉻（chromium）、銅（copper）、鐵（iron）、錳（manganese）、汞（mercury）、鎳（nickel）、鉛、硒（selenium）、鍶（strontium）、釩（vanadium）和鋅（zinc）。結果表明，所有樣本中都含有鉛，而至少有一種棉條在測試中含有所有金屬。

研究發現，鋅和鈣的含量最高，砷的含量最低；砷、鎘、鉻、鉛和釩等有毒化學物質持續存在，其中鉛的含量最高。

鉛暴露沒有最低安全水平，即使微量的鉛從衛生棉條中滲入血液，也會對健康產生不良影響。鉛會儲存在骨骼中，取代鈣，並可在體內存留數十年。砷和鎘也會對健康造成嚴重危害。

無機砷是一種已知的致癌物質，與心血管疾病、皮膚病、呼吸系統和神經系統疾病有關。一項針對老鼠的研究發現，陰道接觸砷會影響子宮和卵巢。鎘主要危害腎臟，並與心血管問題有關。

研究還發現金屬濃度存在差異，非有機衛生棉條的鉛含量較高，而有機衛生棉條的砷含量較高。

長期接觸此類金屬與其他嚴重的健康問題有關，包括痴呆症、不孕症、糖尿病和各種癌症，以及對產婦和胎兒健康的潛在危害。

衛生棉條的污染途徑仍不確定。不過，可能的來源包括棉花在環境中的吸收，或為了產品色素或抗菌特性而有目的地添加。

作者希望這項研究能提高人們對這一潛在問題的認識，並激發對更好的安全標準的需求；同時製造商必須對其產品進行金屬檢測，尤其是有毒金屬檢測。公眾也應呼籲，要求在衛生棉條和其他月經產品上貼上更好的標籤。

檢測 柏克萊加大 癌症

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