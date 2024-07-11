柏克萊加大研究:衛生棉條含毒金屬
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，柏克萊加大（UC Berkeley）的一項新研究發現，各種現成的衛生棉條含有十多種有毒金屬，包括鉛（lead）和砷（arsenic），引起了數百萬使用這些衛生用品的婦女的擔憂。
研究結果發表在3日的「國際環境」（Environmental International）雜誌上，呼籲採取嚴格的監管措施，對月經產品進行強制性金屬檢測。
研究人員強調，陰道皮膚的吸收率較高，給每月依賴衛生棉條的數百萬婦女帶來了接觸化學物質的風險。
領銜作者，柏克萊加大公共衛生學院的博士後學者希爾斯頓（Jenni A. Shearston）強調，目前還不清楚，衛生棉條中所檢測到的金屬是否會對健康造成負面影響。不過，她表示，未來的研究將深入探討衛生棉條中金屬浸出和吸收的程度。
調查包括在主要零售商處購買的 14 個品牌的 30 條衛生棉條，分析了 16 種金屬：砷（arsenic）、鋇（barium）、鈣（calcium）、鎘（cadmium）、鈷（cobalt）、鉻（chromium）、銅（copper）、鐵（iron）、錳（manganese）、汞（mercury）、鎳（nickel）、鉛、硒（selenium）、鍶（strontium）、釩（vanadium）和鋅（zinc）。結果表明，所有樣本中都含有鉛，而至少有一種棉條在測試中含有所有金屬。
研究發現，鋅和鈣的含量最高，砷的含量最低；砷、鎘、鉻、鉛和釩等有毒化學物質持續存在，其中鉛的含量最高。
鉛暴露沒有最低安全水平，即使微量的鉛從衛生棉條中滲入血液，也會對健康產生不良影響。鉛會儲存在骨骼中，取代鈣，並可在體內存留數十年。砷和鎘也會對健康造成嚴重危害。
無機砷是一種已知的致癌物質，與心血管疾病、皮膚病、呼吸系統和神經系統疾病有關。一項針對老鼠的研究發現，陰道接觸砷會影響子宮和卵巢。鎘主要危害腎臟，並與心血管問題有關。
研究還發現金屬濃度存在差異，非有機衛生棉條的鉛含量較高，而有機衛生棉條的砷含量較高。
長期接觸此類金屬與其他嚴重的健康問題有關，包括痴呆症、不孕症、糖尿病和各種癌症，以及對產婦和胎兒健康的潛在危害。
衛生棉條的污染途徑仍不確定。不過，可能的來源包括棉花在環境中的吸收，或為了產品色素或抗菌特性而有目的地添加。
作者希望這項研究能提高人們對這一潛在問題的認識，並激發對更好的安全標準的需求；同時製造商必須對其產品進行金屬檢測，尤其是有毒金屬檢測。公眾也應呼籲，要求在衛生棉條和其他月經產品上貼上更好的標籤。
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