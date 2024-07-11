熱浪第3度衝頂 氣溫恐破紀錄

本周三至周五，持續已久的加州熱浪將第三次也是最後一次達到頂峰。（ABC10電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，本周三（10日）至周五（12日），持續已久的加州熱浪 將第三次，也是最後一次達到頂峰，引發新一輪的過熱警告。氣溫也可能破紀錄。

本周早些時候，熱浪向西北太平洋和大盆地（Great Basin）轉移。周三，造成炎熱天氣的高壓區將在加州上空重新加強。預計從周三到周五，東灣和南灣內陸地區的氣溫將再次達到三位數。在加州最熱的地方，預計會出現嚴重到極度的高溫 影響風險。

周五晚間的三角洲強風將標誌著馬拉松式熱浪的結束，預計周末氣溫將有所下降。到周一（15日）將恢復到平均水平。到熱浪結束時，加州許多城市將創下連續華氏100 度和 105 度高溫天的紀錄。

灣區和中央海岸（Central Coast）預計從周三到周五，灣區內陸地區將再次出現三位數的高溫。周三和周四（12日）晚間，山谷地區的最低氣溫預計在 華氏50 度以上到 60 度左右，山丘地區在 70 度左右。

預計海灣沿岸和半島地區最高氣溫將達到 90 度，最低氣溫將在 50 度以上至 60 度以下。

由於涼爽的海風吹向舊金山，沿海地區的最高氣溫將在 60 多度到 70 多度之間，東部地區的最高氣溫將在 70 多度到 80 多度之間。但中央海岸Pinnacles國家公園周四的氣溫可能會達到 110 度。

中央山谷（Central Valley） 周一和周二相對涼爽一些，但周四，士德頓（Stockton）、沙加緬度（Sacramento）和莫德斯度（Modesto）的氣溫可能會突破 110 度。瑞定（Redding）和貝克斯菲（Bakersfield）周四的最高氣溫都可能達到 115 度。

內華達塞拉（Sierra Nevada）山脈即使在高海拔地區，炎熱的天氣也將持續。太浩（Tahoe）盆地的氣溫將達到 90 度上下，山麓社區的氣溫將在 90 度以上至 100 度之間，最低氣溫在 70 度左右。

優勝美地山谷（Yosemite Valley）的過熱警告將持續到周六上午，那裡的最高氣溫將達到 90 度。預計長毛象湖（Mammoth Lakes）也將出現類似的溫度。畢夏普的氣溫將更高，最高氣溫可達 105 度。周六（13日）雷暴活動將會廣泛。

南加州沙漠地區的最高氣溫將繼續保持在100到 110 度之間，山區的最高氣溫將保持在 90度到 100 度之間。

洛杉磯國家氣象局（the National Weather Service）在一份在線預報中寫道：這是內陸地區有記錄以來持續時間最長、最極端的熱浪之一。

橙縣（Orange County）在本周四發布高溫警告，最高氣溫將在80到 90 度之間。