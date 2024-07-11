森林火災季將至 紐森:比預期更嚴重

加州州長紐森10日提醒居民，加州將進入可能比預期更嚴重的火災季節。（ABC7電視新聞截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）10日表示，由於目前正在經歷的這場超級熱浪已導致全加州植被乾枯，野火燒毀的土地面積已是正常時期的五倍以上。他提醒居民，加州即將進入可能比預期更嚴重的火災季節，務必保持警覺性。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，紐森10日在消防官員的陪同下，於加州森林防火廳航空管理局（Cal Fire Aviation Management Unit）舉行記者會，表示拜登總統在加州野火和其他災難發生後，迅速提供了救災援助給加州，與當年川普 在位時拒絕援助加州完全不同。

紐森說：「多年前在加州救災並不容易，我們必須打很多電話，必須等待很久。但今日的情況已經不同。」

紐森回憶，川普在2018年視察幾乎將天堂鎮（Paradise）夷為平地的「坎普山火」（Camp Fire）災區時對他說：「你得好好照顧森林的地面，這很重要。你看看其他國家，他們的做法不同，情況就完全不同。芬蘭總統告訴我，他們花很多時間在森林裡進行耙地和清潔的工作，你看，他們就沒有任何問題。」

野火專家指出，加州許多野火都發生在國家森林中，這些森林都是由聯邦而非加州政府擁有和管理。而且，芬蘭是一個北歐國家，冬季氣溫可達零下45度。

截至10日，加州野火今年已燒毀了20萬零7415畝土地，是五年平均3萬8593畝的五倍有餘。同時，過去兩周，加州經歷了刷新紀錄的熱浪，許多地區的氣溫都超過100度。

紐森說：「一次又一次的破紀錄高溫不只發生在加州，還發生在美國和全球其他地區。氣候變遷是一個事實，如果不相信科學，就該相信自己的眼睛。」

此外，紐森在談話中重申，他支持拜登繼續擔任民主黨總統候選人，並表示，萬一川普在11月獲勝，加州將成為「最大輸家」。他還說：「與暗黑的川普相比，這位候選人（拜登）是一位品格高尚、正派且有榮譽心的人。」

當被記者問到是否會信守去年9月做出的不與副總賀錦麗（Kamala Harris）爭當總統候選人的承諾時，紐森說：「當然。」