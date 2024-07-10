熱浪來襲 冷氣調溫器設78度確實省電

沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣機在這波熱浪 中辛苦的工作，讓人類保持舒適涼爽。政府的能源單位與各電力公司，呼籲居民把調溫器設在78度，這樣做真的能節約能源嗎？

在這個網路新聞媒體氾濫的年代，專家所說的一切都會被人提出「另類事實」來反駁，讓人有時覺得莫衷一是。幾十年來在炎夏中把調溫器（thermostat）設定在78度的建議，如今也被某些網路新聞挑戰。沙加緬度蜂報(Sacramento Bee)派記者到「首府舒適公司」(Capital City Comfort, Inc.)詢問，希望找到正確的答案。

公司東主布朗(Deione Brown)指出，在酷暑的季節，冷氣是用電量最大的家電。大熱浪來襲的時候，住宅商家全都開冷氣，有時造成發電廠所發的電量都不夠用。因此電力公司呼籲民眾別把空調開得太冷，大家都省一點電，可以讓供電系統正常運作。

布朗指出，把調溫器設在75-78度是很好的通則，如果全家人都覺得再提高一兩度也不是問題，那麼設到79-80度還可以多省一點電費。但如果在家裡踩走步機鍛鍊時，可能要調到75度以下才不致汗流浹背，那麼等運動完畢後再調回78度也無不可。

沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。太平洋瓦斯與電力公司PG&E(Pacific Gas and Electric)也給顧客類似的建議。聯邦能源署(U.S. Department of Energy)指出，夏天把冷氣調溫器設在78度，冬天把暖氣調溫器設在68度，可以在空調能源上省掉大約10%的費用。

台大數學系翁秉仁教授解說牛頓冷卻定律的應用。 (ntu.edu.tw)

從物理學上的牛頓冷卻定律(Newton's law of cooling)來探討，室內與室外的溫差愈大，空調用的能源愈多。所以在暑熱中把家裡調得不要太涼，就可以省下電費。另外，如果戶外是90度，冷氣調到78度不會太費電，但戶外如果是110度，調溫器設在78度冷氣機還是會很辛苦的工作。如果要讓暑熱盡量少侵入室內，應該用又厚又暗的窗簾布，把透過窗戶進來的陽光遮掉，門窗的縫隙要用橡膠條封起。

夏天時冷氣是保持舒適的良友，切記要好好保養它，免得故障時日子不好過。每個月要檢查空氣過濾器(air filter)，用吸塵器把灰塵和纖維清掉，每六個月要換上一片新的過濾器。