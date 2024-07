極端高溫 加州10年損失逾77億元

加州保險廳新報告指出,極端高溫過去10年讓加州損失超過77億元。圖為遊客7日在死亡谷火爐溪與當時顯示132度的溫度計合影。(美聯社)

加州 保險廳(California Department of Insurance)公布的最新報告指出,在過去十年中,極端高溫 在加州造成的隱藏成本,從生產力損失到高溫相關疾病的醫療費用,總計超過77億元。

加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)說:「極端高溫是一場無聲且不斷升級的災難,威脅著加州人的健康、經濟和生活方式。我們必須優先培養自身適應力,並制定創新的保險危機解決方案,以免極端高溫帶來的影響和財務風險進一步對加州造成破壞。」

這份以「極端高溫對加州人民、基礎設施和經濟的影響」(Impacts of Extreme Heat to California's People, Infrastructure, and Economy)為題的報告,研究了過去十年七次高溫事件對加州健康、能源、經濟和基礎設施等領域的財務影響。報告的結論是:傳統保險在應對極端高溫事件造成的損失方面存在著差距,建議制定新的保險解決方案。

加州過去十年因極端高溫損失的77億元隱藏成本,大部分與健康和安全有關,包括死亡、急診室服務和其他醫療費用。2022年,一場持續了14天的高溫事件影響了加州大部分海岸,直接導致近200人死亡、140起不良分娩病例、2000人住院、4200人前往急診室。

此外,這項研究還審視了農業、製造業和易受高溫影響的產業的損失,以及停電成本和損失的生產力。

研究發現,這些損失的費用只有一小部分有保險承擔,最完善的保險是工傷和非致命健康問題的醫療保險 。而造成最大損失的是暴露在極熱環境中導致過早死亡的事件。

加州氣候保險工作小組(California Climate Insurance Working Group)成員,也是全球非政府組織「全民氣候適應力」(Climate Resilience for All)執行長麥克勞德(Kathy Baughman McLeod)說:「極端高溫是無聲、無形的,造成的死亡人數比任何其他氣候災難都多。我們必須加倍、三倍、四倍收集我們需要的數據和工具,才有辦法應對它。因此,我們現在最需要的就是建立起一種預防和準備的文化。」