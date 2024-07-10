我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

酒香澤國／艾瑪華森 助老弟琴酒打進南加

編譯胡立宗／綜合報導
艾瑪．華森因演出哈利波特系列電影而知名。（路透）
艾瑪．華森因演出哈利波特系列電影而知名。（路透）

哈利波特電影系列知名的艾瑪・華森（Emma Watson），近一年來的工作重點之一是幫弟弟愛力克・華生（Alex Watson）打開品牌琴酒的知名度。在歐洲站穩腳步後，主打高端市場的Renais Gin現在已經進軍南加，先在橙縣柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的Hi-Times Wine Cellars販售，未來還將供應給洛杉磯縣與橙縣的酒吧。

艾瑪．華森的限量版Renais Gin。（取自Renais網站）
艾瑪．華森的限量版Renais Gin。（取自Renais網站）

Renais Gin的線上銷售平台「renais.com」還提供空運到美國的服務，讓大西洋這邊的琴酒愛好者也能買到限量版的艾瑪・華森專屬琴酒。剛在西好萊塢宣傳完愛力克，接受南加新聞集團訪問時說，雖然琴酒為基調的調酒很受歡迎，但他們更希望美國人試試Renais的純琴酒，因為特殊材料與釀法，他們的琴酒更適合先聞後品。

這對姊弟在法國的葡萄果園長大，跟著爸爸學會傳統的葡萄酒釀法。但是他們都不喜歡葡萄酒製造過程中大量浪費的葡萄皮，因此就萌生出以葡萄皮釀酒的想法，因此開創出與傳統琴酒不同的路。琴酒一般都是以大麥、小麥、黑麥製成，但是以果皮發酵、蒸餾的琴酒風味特別，加上杜松子、菩提花、檸檬皮、萊姆後更添層次感。

艾瑪．華森與愛力克・華生為主題的網站宣傳照。（取自Renais網站）
艾瑪．華森與愛力克・華生為主題的網站宣傳照。（取自Renais網站）

琴酒最早是藥酒，加上藥材與香料後，可以利尿、解熱與治療痛風。愛力克說，琴酒本來的特性讓它很適合當複雜風味的載體，真的想要的話，伏特加也可以搭配多種風味，但琴酒還是最適合的。

而且，愛力克說，威士忌、伏特加、龍舌蘭等等蒸餾酒都曾經風光一時，「現在該是高級琴酒登場的時候了」。確實，以數據來看，琴酒在美國的接受度愈來愈高。美國蒸餾酒協會（Distilled Spirits Council of the United States）的統計，2023年共賣出900萬箱9公升裝的琴酒，營收超過10億元，頂級琴酒的銷量更年增16%。

南加 橙縣 哈利波特

上一則

好康報您知╱漢亞龍超市（H MART）

下一則

洛杉磯托兒所 爆膠帶封嘴虐童 解僱教師及2助教

延伸閱讀

「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生

「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生
洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍

洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍
新港灘商場劫殺遊客 3嫌出庭再延期

新港灘商場劫殺遊客 3嫌出庭再延期
獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進

獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進
橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化

橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化
28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺

28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了