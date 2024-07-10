酒香澤國／艾瑪華森 助老弟琴酒打進南加

艾瑪．華森因演出哈利波特系列電影而知名。（路透）

以哈利波特 電影系列知名的艾瑪・華森（Emma Watson），近一年來的工作重點之一是幫弟弟愛力克・華生（Alex Watson）打開品牌琴酒的知名度。在歐洲站穩腳步後，主打高端市場的Renais Gin現在已經進軍南加 ，先在橙縣 柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的Hi-Times Wine Cellars販售，未來還將供應給洛杉磯縣與橙縣的酒吧。

艾瑪．華森的限量版Renais Gin。（取自Renais網站）

Renais Gin的線上銷售平台「renais.com」還提供空運到美國的服務，讓大西洋這邊的琴酒愛好者也能買到限量版的艾瑪・華森專屬琴酒。剛在西好萊塢宣傳完愛力克，接受南加新聞集團訪問時說，雖然琴酒為基調的調酒很受歡迎，但他們更希望美國人試試Renais的純琴酒，因為特殊材料與釀法，他們的琴酒更適合先聞後品。

這對姊弟在法國的葡萄果園長大，跟著爸爸學會傳統的葡萄酒釀法。但是他們都不喜歡葡萄酒製造過程中大量浪費的葡萄皮，因此就萌生出以葡萄皮釀酒的想法，因此開創出與傳統琴酒不同的路。琴酒一般都是以大麥、小麥、黑麥製成，但是以果皮發酵、蒸餾的琴酒風味特別，加上杜松子、菩提花、檸檬皮、萊姆後更添層次感。

艾瑪．華森與愛力克・華生為主題的網站宣傳照。（取自Renais網站）

琴酒最早是藥酒，加上藥材與香料後，可以利尿、解熱與治療痛風。愛力克說，琴酒本來的特性讓它很適合當複雜風味的載體，真的想要的話，伏特加也可以搭配多種風味，但琴酒還是最適合的。

而且，愛力克說，威士忌、伏特加、龍舌蘭等等蒸餾酒都曾經風光一時，「現在該是高級琴酒登場的時候了」。確實，以數據來看，琴酒在美國的接受度愈來愈高。美國蒸餾酒協會（Distilled Spirits Council of the United States）的統計，2023年共賣出900萬箱9公升裝的琴酒，營收超過10億元，頂級琴酒的銷量更年增16%。