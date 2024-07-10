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今秋哈佛、加州理工招生 恢復SAT成績

洛杉磯訊
加州理工學院今年秋季將改變招生政策，圖為該校圓形大禮堂。（記者丁曙／攝影）
加州理工學院今年秋季將改變招生政策，圖為該校圓形大禮堂。（記者丁曙／攝影）

哈佛大學（Harvard）和加州理工學院（Caltech）近期宣布，2024年秋季開始，將要求申請人提供標準化考試（ SAT或ACT）成績，恢復疫情大流行前的錄取政策。

哈佛大學目前實施的標準考試選擇性政策，接受SAT和ACT的替代考試，例如先修課程（Advanced Placement）和國際文憑（International Baccalaureate）考試成績，但僅限於「特殊情況」。但加州理工學院則是2020年新冠疫情爆發以來，唯一實行完全盲試的院校之一，不要求申請人提交標準化考試分數。

這項決定對於兩所學校來說，是一個突然轉變。因為兩校之前都曾表示，將把臨時政策至少再延長一個周期：加州理工學院原擬延長至2025年秋季，哈佛大學原擬延長至2026年秋季。

兩校忽然改變招生政策的原因，加州理工本科生招生政策教師諮詢委員會認為，招生辦公室和正在審查申請者的教師，必須獲得申請人提供的所有信息，這些信息可以幫助他們了解未來的學生，是否為本校嚴格的學術課程做好準備。

加州理工公關主任查布納（Shayna Chabner）在一封電子郵件中告訴「高等教育內幕（Inside Higher Ed）」雜誌，過去四年的招生數據顯示，「幾乎所有被錄取的學生，都參加標準化考試，比例超過95%。」

改變招生政策，因為情況發生變化。首先，最高法院否決平權行動（Affirmative action），排除學校對「政治正確」的擔憂。其次，新冠大流行期間嚴重的「成績膨脹」(grade inflation)和學習損失的影響，變得顯而易見。一些證據表明，恢復測試的決定，是出於對新生缺乏學術準備的擔憂；今年初，一份在加州理工學院教員中流傳的請願書稱，學生們來到校園時，對嚴格的課程沒有做好準備。

但查布納沒有提供額外的數據或內部研究，來支持大學觀點的逆轉，即要求標準化考試成績，有助確保學業成功。但她表示，「許多申請信息可以深入了解未來學生的學術準備情況，以及在加州理工學院及其他地區取得長期成功的潛力。 標準化測試是這一過程中的一個數據點，我們認為在決策過程中獲得所有相關數據非常重要。」

哈佛大學今年秋季將改變招生政策，圖為校園內的哈佛銅像，吸引學生和訪客。（記者丁曙...
哈佛大學今年秋季將改變招生政策，圖為校園內的哈佛銅像，吸引學生和訪客。（記者丁曙／攝影）

哈佛大學文理學院院長霍克斯特拉(Hopi Hoekstra) 在給學生和教職員工的一封信中寫道，「當學生可以選擇不提交考試成績時，他們可能會選擇隱瞞信息，但這些信息在招生委員會根據學校當地規範進行解釋時，可能會對他們的申請有所幫助」 。「更多信息，尤其是此類很強預測性信息，對於識別整個社會經濟範圍的人才非常有價值」。

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