加州11月十項法案交付公投

加州提案時間截止，確定今年11月將有十項法案進行公投（電視新聞截圖）

3日是加州 議會提出11月公投 法案的最後一天，已確定今年將交付10項棘手的法案給選民做決定。這些法案涵蓋了犯罪、醫療健保、租金 管制和稅收。這是加州一個多世紀以來，僅次於2024年，選舉日公投案最少的一次。

CalMatters表示，今年最後一刻的變化比往年多，有五項提案因為支持者與議會達成協議被撤回，一項遭到加州最高法院推翻，州長紐森也於日前取消了一項加重處罰犯罪的提案。不過，議會3日另外增加了兩項公債提案，一項用於氣候行動，一項用於學校建設。

以下是加州11月將進行公投的10項提案：

2號提案：發行100億元公債興建學校。提案建議85億元用來興建K到12年級學校，15億元用來興建和翻新社區大學。

3號提案：重申同性婚姻權利。2008年加州選民通過的8號法案將婚姻定義為一男一女的關係，3號提案將對8號法案過時的措辭進行修改。

4號提案：發行100億元公債推行氣候計畫。38億元將用於改善飲用水和地下水品質，15億元用於野火和森林計畫，12億元用於海平面上升問題。

5號提案：降低地方住房和基礎設施公債的選民批准門檻。這項憲法修正案將使地方政府可以更容易為可負擔住房計畫和其他基礎設施籌措資金，為了避免房地產業者的反對，提案支持者同意公債不得用來購買獨棟住宅。

6號提案：限制州立監獄中的強迫勞動。這項憲法修正案的目的在結束州立監獄中的奴役契約，因為這項規定被視為是殘餘的奴隸制度。

32號提案：將加州最低時薪提高到18元。由於加州速食業員工最低時薪已從今年4月1日起提高為20元，醫療從業人員時薪也將從今年10月15日起提高為25元，似乎使這項最初在2021年提出的提案意義變小。

33號提案：允許地方政府實施租金管制。這項提案是為了推翻1995年通過的一項現行法律，現行法律禁止縣市限制1995年2月1日開始成為租賃單位的住房調漲租金。

34號提案：要求特定醫療服務提供者將聯邦處方藥計畫提供的絕大部分資金用於照顧病患。提案的目的是為了對愛滋病醫療基金會（AIDS Healthcare Foundation）的行事做出限制。

35號提案：管理性醫療服務組織稅。提案要求將這筆稅收用於Medi-Cal上，而非用來填補加州預算赤字。

36號提案：加重對盜竊和販毒的處罰。這是一項針對2014年通過的47號法案的修正案。47號法案規定，如果被盜財物不超過950元，竊賊只會被判輕罪。