修正47號法案公投遭反制 社區批

加州安全社區聯盟研討會，痛陳SB 1381的毒藥條款（截自線上會議）

加州 立法者在議會休會前夕的6月30日晚間，提出SB 1381提案，作為已經被納入11月公投的「減少遊民 、濫毒及盜竊法案」（Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act）的競爭性提案，希望在7月3日的最後期限前獲批。此舉招致社區各界強烈批評，加州安全社區聯盟（Californians for Safer Communities Coalition）於2日揭露SB 1381中的「毒藥條款」（poison pills），提醒民眾識別「政治詭計」。

第47號法案十年以來爭議不斷，將許多持有毒品 和財產罪的等級從重罪降至輕罪。而「減少遊民、濫毒及盜竊法案」亦被稱為「47號法案修正案」，將芬太尼（fentanyl）定性為硬性毒品，也取消第三次盜竊的950元門檻，即無論第三次盜竊的商品價值多少，抓到就會被控重罪。儘管這項修正案已獲得數十萬人的請願支持，但州長紐森公開表示沒有必要修正第47號法案。

SB 1381則提出，在任何人在明知受管控物質混合物中含有芬太尼或其類似物，卻未告知購買者或接收者其存在的情況下，銷售、提供、管理或贈送這些物質，將被認定為重罪，並處以四年、五年或六年的刑罰。另外，如果有人死於這些物質，毒販將被指控犯有謀殺罪，而這一項亦可稱為「亞歷珊卓法」（Alexandra's Law）。

聖地牙哥縣檢察官史蒂芬（Summer Stephan）指出，該提案中針對芬太尼的條款，實際上將責任歸於受害者，因為受害者必須要證明自己不知道物質中含有芬太尼，才有可能將毒販定為重罪。假使受害者已死亡，便很難獲得證據。另外，芬太尼比海洛因強50倍，也許受害者第一次並不知道，但成癮之後，他們的生命也危在旦夕。

Stop Drug Homicide主席Matt Capelouto，是受害者Alexandra Capelouto的父親。他講述道，女兒在2019年時陷入心理健康問題而聯繫毒販想購入羥考酮（oxycodone，一種受管制的阿片類止痛藥），但毒販卻提供了由致死劑量的芬太尼製成的假冒羥考酮——她服用後死亡，年僅20歲。而後他發現，加州竟然沒有任何法律可用來追究毒販的責任。

幾年來，他和家人奔走呼籲，希望能通過「亞歷珊卓法」，目前這也是「減少遊民、濫毒及盜竊法案」中的一部分。然而，政客在起草SB 1381時，並沒有聯繫他或他的家人詢問是否可以將「亞歷珊卓法」納入他們的提案中，這是「可恥和令人沮喪的」（shameful and disheartening）。更糟糕的是，他們使用了「亞歷珊卓法」的淡化版，這將使檢察官更難證明罪行，並使許多毒販能夠逃脫懲罰。他強調，立法者應從提案中將它刪除。

加州非裔商會（Black Chamber of Commerce）主席兼執行長Jay King表示，SB 1381只會幫助那些售賣奢侈品的高端商店，而不會真正解決小企業主所遭遇的問題。「減少遊民、濫毒及盜竊法案」才是唯一全面、合理且有同理心的方案，將對有組織的盜竊進行處罰，保護小企業主免受打砸搶劫行為的影響。

加州地區檢察官協會執行長、加州安全社區聯盟聯合主席托頓（Greg Totten）表示，SB 1381本質上是「為了迷惑選民」的「政治把戲」。它看似試圖解決問題，但實則條款空洞，基本上不可執行。他敦促立法者對SB 1381投下反對票，呼籲關心公共安全的選民支持「減少遊民、濫毒及盜竊法案」。