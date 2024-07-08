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灣區捷運請鷹驅鴿 爆兩派大戰

編譯胡立宗╱綜合報導
鷹隼小隊的動畫設定。（取自BART網站）
鷹隼小隊的動畫設定。（取自BART網站）

灣區捷運系統BART長年來都有個苦惱問題，站區的鴿子太多，不只是築巢繁殖，還會啃光附近的植披。2022年開始，BART與來自洛杉磯的一對人鷹搭檔簽約，定期巡邏東灣海沃（Hayward）至艾爾賽利度（El Cerrito）的特定站點，驅趕過於興旺的鳩鴿一族。

18個月的先導計畫結束後， BART與他們續約並增加人手成立「鷹隼小隊」（Falcon Force），計畫2028年之前都持續以鷹驅鴿。但是此一決定卻引發灣區挺鴿人士的不滿，除了定期到站區餵鴿，據稱還騷擾威脅Falcon Force，讓「鷹派」一看到「鴿派」就走人。

BART發言人Jim Allison告訴舊金山標準報，他們真的什麼方法都試過了，假貓頭鷹、架網拉線都沒用，最後只好請出天敵鷹隼，也就是栗翅鷹Pac-Man與牠的訓練師Ricky Ortiz，試試看人鷹搭檔有沒有用，實際測試過，才會和團隊簽長約。

出人意料的是，這些鷹隼還出頗受喜愛，不但成為動畫主角，BART還出資販售牠們的周邊商品。但是高人氣卻引來愛鴿人士的「關愛」，這讓創辦人Vahé Alaverdian格外困擾，鴿派堅持餵鴿是他們的權力，比起啃垃圾，吃鳥食還比較乾淨。

但事實上，餵野生鴿子在加州許多地方是違法的，舊金山罰款485元，海沃市300元。但是這些「護鴿親衛隊」（pigeon vigilante）一點都不怕，還是每天照餵，有時還會把受傷的鴿子送去獸醫院。

鴿派人士多數來自臉書社團「Palomacy Help Group for Pigeon & Dove Rescue & Adoption」，全球超過3萬成員。社團不但宣傳Bart屠殺鴿鳩，還鼓勵成員向加州漁獵局舉報Falcon Force的不人道行為。一名自稱「Maricela Vk」的用戶近日就回報，兩名馴鷹師前幾天在South Hayward站殺了一堆鴿子，還把屍體放上車載走。漁獵局只回應說不能未經授權殺鴿。

餵鴿子的成員包括海沃市居民Hussain Miakhan。他說，鴿子在灣區的生活條件本來就很差了，BART還要花公帑找人來趕，根本就是不人道。Palomacy的創辦人Elizabeth Young則說，出動鷹隼看起來很酷，但治標不治本，BART為何不考慮設置鴿舍，並且把站區弄得更乾淨，只要沒有食物與垃圾，鴿子就不會回來。

不過當標準報記者詢問BART員工上述情形時，這名員工的第一反應竟然是回問，「你是鷹派還鴿派？」安心之後才匿名發言，直說Falcon Force真是幫了大忙。但是因為有人餵養，鴿群又去而復返，站區又開始髒亂，員工說，出動鷹隼也是不得已的，誰受的了老是有鴿糞從天而降？

擱下鷹鴿之爭，鷹隼小隊的背後確實還有更值得深究的預算議題。Pac-Man、Ricky Ortiz搭檔的先導計畫，BART支付了11萬3480元，擴展為Falcon Force的三年合約要價130萬元，之後展約還要再付270萬元。現在的費用是以聯邦2020年的補助款支付，但2025-26財年預計虧損3500萬元的BART是否支應還是個問題。

栗翅鷹Pac-Man。（BART提供）
栗翅鷹Pac-Man。（BART提供）

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