盜刷猖獗 警方建議一查二遮保安全

裝了側錄鏡頭的PIN輸入區。（聖路易都會警察局網頁）

刷卡側錄的詐騙手法經常出現，但是警方的發現可能讓您吃驚：因為歹徒裝的側錄鏡頭小到難以察覺，盜取卡片訊息外，還會錄下PIN碼。

聖路易都會區警局的幹員Andre Nikolov接受KTVI電視台訪問時說，他從未想過鏡頭可以做到這麼小，而且還是竊盜家族自己做的。盜刷家族來自羅馬尼亞，全部都有化名，就算被逮，警方掌握的也不會是真名。

但在調查時的發現卻讓警察吃了一驚，因為PIN碼鍵盤上方，原本提供照明的地方，竟然被集團偷天換日，裝上了盜錄鏡頭，因此不但能用側錄器取得卡片資料，盜領時還可以大大方方直接到ATM領現金。

聖路易近年來成為羅馬尼亞犯罪集團的目標區，2023年警方破獲來自羅馬尼亞的珠寶竊盜團夥，再之前也發生過該國人士蒙騙路人的事件。犯下ATM盜刷的家族，據點是聖路易斯北區的短租房，當地警察逮到兩人，另外三人則在德州 落網，兩人已經離開美國。

如果使用者想用更先進的晶片 卡提款，避開磁條刷卡呢？新罕布夏州 警方的最新發現是，歹徒竟然會以故障等理由封住晶片卡槽，強迫提款人非刷卡不可，因此一旦發現刷卡機怪怪，或是晶片卡不能用，最好的辦法就是換一個地方取款，並告知警方。

如果真的只有磁條可用，警方的建議是一查二遮，先是確認刷卡機是否有異樣，二是輸入PIN碼時，一手遮在另一手上面，就算被偷錄也無法得知PIN碼。