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車牌資料禁分享外州 警局不甩

編譯胡立宗╱綜合報導
車牌往往是警方破案關鍵，但加州警方卻常與外州分享。（本報資料照片）
車牌往往是警方破案關鍵，但加州警方卻常與外州分享。（本報資料照片）

沙加緬度縣司法監督團（Sacramento County Grand Jury）最新報告指出，加州很多縣市警局都還在與外州政府機構分享車牌資料。但加州已在2015年禁止警局與外州機關分享車牌資料，因此這些警局的行為已經違法，雖然檢查長邦塔（Rob Bonta）已經發函要法辦，但很多警局根本不理。

「新聞與觀察家報」（The News & Observer）的追蹤報導指出，與外州分享車牌資料之所以會引發爭議，主因是人工流產、變性手術與無證移民的跨州追查。倡議團體認為，外州藉由取得加州紀錄到的車牌資料，可能用於追查那些人越界到加州做流產手術，尋求性向諮商與手術，或是跨州追查、逮捕無證移民。

司法監督報告中數量最多的是聖地牙哥縣的艾爾卡洪（El Cajon）市警局，超過130個外州機關取的他們的車牌資料，包括東岸的維吉尼亞、南卡羅來納、佛羅里達。其次是中央山谷的College of the Sequoias的學區警局，91個外州機關。第三是河濱縣門尼菲（Menifee）市警局，供30個外州單位取得資料。

分享對象最多的艾爾卡洪市警長Mike Moulton強調，一切都是為了執法，且「不能理解妨礙執法調查的舉動」。門尼菲市警局也表態不會依循邦塔的要求，因為罪犯不會到了州界就煞車，逮捕罪犯往往得千里緝兇。College of the Sequoias的學區警局，在沙加緬度蜂報詢問後已經停止分享。

沙加緬度蜂報的姐妹報「新聞與觀察家報」指出，檢察長邦塔的態度恐怕也是問題。雖然辦公室早在2023年10月就已發函給各警局，要求不得提供資料給外州機關，但是直到2024年6月下旬才針對14個警局再度發函，要求回覆是否（還在）分享車牌資料給外州。

其中兩封表明將會採取法律行動，之一為康曲柯士達縣奧克萊（Oakley）市警局。奧克萊市警局的分享對象包括德州與亞利桑那，且警局不認同檢察長的看法，但當市府經理之一Danielle Navarro被問到時，只說沒有評論。

多數警局不願配合的原因在於，他們採用的Flock Safety監控系統，對於追蹤罪犯十分有效。另外還有一些警局不是採用Flock Safety，因此不在新聞與觀察家報的追查範圍內。但是Flock Safety可能有安全漏洞，特別是出廠設定就是開放其他機關自動擷取。

蒙特瑞縣（Monterey County）海濱（Seaside）市警局就在不知情的情況下，任由19個非加州機關擷取Flock Safety蒐集到的車牌資料。在蜂報詢問後，海濱市警局才知道此一問題，並強調因為Flock Safety太好用，所以他們已經調整設定，拒絕外州機關調閱資料，以免不能再用Flock Safety。

加州 學區 移民

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