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打擊銷售非法煙花 TNT助攻

編譯組／綜合報導
今年到目前為止，加州已經查獲了120多噸非法煙花，遠遠高於平均水平。（電視新聞截圖）
今年到目前為止，加州已經查獲了120多噸非法煙花，遠遠高於平均水平。（電視新聞截圖）

CalMatters報導，TNT Fireworks煙花公司在美國各地開設的數百個攤位，在加州創造了1億1000萬美元的收入，已是全國最大的煙花消費品經銷商。現在，這家公司正試圖讓加州打擊包括在內華達州（Nevada）銷售的非法煙花，或許意在提高其銷售額。

雖然 「安全和理智 」（safe and sane）的煙花在加州許多城市都是合法的，但在加州任何地方，拋射和爆炸煙花都是非法的。加州消防局長貝蘭特（Daniel Berlant）在5日的新聞發布會上說，今年到目前為止，加州已查獲120多噸非法煙花，遠遠高於平均水平。

代表TNT煙花公司Revell Communition公關公司執行長雷維爾（Dennis Revell）說，許多非法煙花來自內華達州各縣的商店，但這些商店的煙花是合法的，有些商店距離加州邊境只有8哩。

加州州務卿（Secretary of State）辦公室指出，自2023年1月以來，TNT煙花公司已花費30多萬元遊說加州立法機構、州長辦公室、消防隊長、加州消防局（Cal fire）和總檢察長辦公室。該公司在本次選舉中向競選活動捐贈近7000美元，其中包括向科奇拉市（Coachella）民主黨議員賈西亞（Eduardo Garcia）捐贈的2000元。他是該公司遊說工作的重點，是州議會第1403法案的起草人。

去年，議會通過了該法案，將非法煙花的罰款範圍擴大了一倍：擁有至少5000磅煙花的最高罰款額，從5萬美元增至10萬美元。依據法案的早期版本規定，從 「安全和理智 」煙花的州銷售稅中撥出一部分資金，用於在全州範圍內加大對非法煙花的執法力度，但該條款被刪除。雷維爾後來提出一項新計畫，力主加州和內華達州應攜手合作，儘早制止非法煙花銷售。

內華達州的煙花店已被要求記錄顧客信息，包括身分證。雷維爾說，通過州際協議，內華達州可以要求商店將這些信息錄入州資料庫，並在加州居民購買非法煙花時提醒加州執法部門。

該提案現在加州消防局長貝蘭特手中。他正審查提案，如果提案獲得通過，提案將提交給州長紐森的州長辦公室，再與內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）討論。

在加州的一些城市，煙花是完全禁止的，即使是那些被標註為「安全和理智」的煙花。這些城市包括洛杉磯、聖地牙哥和長提市。

加州 內華達州 紐森

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