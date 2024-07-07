5錯誤防曬觀念 可能導致曬傷

防曬乳的SPF至少要30以上。（本報系檔案照片）

夏天的防曬很重要，但是五個錯誤觀念，卻可能導致曬傷。

首先，當然是不用防曬乳。比起用錯防曬乳，完全不用的話，罹患皮膚癌的機率更高，特別是基底細胞癌與鱗狀細胞癌。

選擇防曬乳也要注意兩個地方，第一是SPF係數夠不夠，專家建議最好在30以上。第二，是否含有聯邦食藥局 （FDA ）不建議的成分，例如二苯甲酮-3（oxybenzone）、氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）。食藥局設有一套稱為GRASE（generally recognized as safe and effective），即公認安全且有效，但上述兩種不在其內，各自成分最好不要超過5%。

氧化鋅（zinc oxide）、二氧化鈦（titanium dioxide）則屬於GRASE認可的成分，它們能阻擋陽光。食藥局的建議是各自比率可達25%。

真的用了防曬乳，則要注意以下四點。

一、用的不夠。Cleveland Clinic的皮膚科醫生Shilpi Khetarpal告訴Nexstar，成人至少要用掉1盎司的量，大概就是一個烈酒小杯的量，才能算是足夠。如果是用噴的，要噴到皮膚閃閃發光為止。

二、用錯時點。如果只是到陽台曬曬太陽，出去前抹好就好；但如果是要運動、戲水，至少要在30分鐘前抹好，才能提供完整的保護。

三、忘記重塗。一般來說，流汗或碰水，兩個小時就要補一次，但是一直出汗的狀況下，不到兩小時就該補一次防曬了。

四、用過期的防曬乳。Shilpi Khetarpal說，防曬乳也有有效期限的，千萬別貪圖方便，去年用不完的留到明年用。就算真的要留，也要注意保存期限，過期的防曬乳，用了跟沒用差不多。