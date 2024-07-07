臉書帳號被駭 Meta最多賠100元

臉書帳號被駭，母公司Meta最多只需要賠100元。（路透）

臉書 的用戶「Shauna Murphy」最近開始貼出她靠虛擬貨幣 賺到大錢的成功心得，結果許多朋友開始聯絡家住范杜拉縣西米谷的Shauna Murphy，詢問她是怎麼靠虛幣發大財的，連女兒都問她，「媽，你買虛幣喔」，最後才發現是她的帳號被駭客侵入，冒名濫發貼文、企圖誘騙。

但是當Shauna Murphy向臉書（Facebook）申訴，要求取回帳號或是直接刪除帳號時，臉書卻不理不睬，這讓她非常憤怒，決定向KNBC的I-Team求助。不過，就算是媒體出面，臉書還是已讀不回，詢問律師後才發現，在「服務條款」（Terms of Service）中，臉書已經將責任撇得一乾二淨，就算索賠，最多也只能拿到100元。

Shauna Murphy的臉書帳號怎麼被駭的並不清楚，但是某天開始，她就無法登入帳號，而她的臉友開始看到「她」的大量貼文，內容都是投資 虛擬貨幣能賺大錢。

先生Steve Murphy說，一開始還滿像鬧劇的，他們以為沒有人會相信，但是不但女兒信以為真，連真實生活中的朋友也開始探問投資心得，她這才發現事情大條了，非常擔心臉友上當受騙。但是臉書的態度更讓她挫折，因為他們根本不在乎。

I-Team訪問了Southwestern Law School的教授Michael Epstein，結果他的回應是，臉書母公司Meta在服務條款已經用非常巧妙的文字，規避掉所有責任，訴訟不但得跑到北加提出，最多也只能拿到100元的賠償。

Michael Epstein說，更何況，用戶非常難以證明錯在臉書或Meta，只有詐騙集團才需要負責，而且照規約認定，用戶往往都負有一定責任，很難證明多數責任屬於Meta。

Michael Epstein說，最好的辦法還是用戶當心密碼外洩，並且用高強度的密碼，一旦被駭，最好的辦法只能放棄舊帳號，警告真實生活與臉書上的朋友，不要聽信舊帳號的漫天謊言。

Shauna Murphy並非特例，因為盜用問題嚴重到，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）與其他39州的檢察長聯名去函Meta，要求立即處理盜用問題，因為申訴的民眾已經占掉檢方太多資源。

不過，Shauna Murphy不打算再開新帳號了，而是完全放棄臉書這個平台，「因為隱私被侵害，所以我不再信任臉書」。不過，還沒被駭的用戶，還是有機會補漏，第一步就是換用高強度密碼。

高強度的關鍵在於：間用大小寫字母、使用數字與符號、避免姓名生日等容易被猜到的密碼，最後是每個平台用不同的密碼。