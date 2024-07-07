加州第二大水庫 奧羅維爾湖縮水

水利官員剛剛得知，奧羅維爾湖並沒有想像中那麼大。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報報導，奧羅維爾湖（Lake Oroville）可能是加州 最大的州營水庫，但水利官員剛剛得知，這個水庫並沒有想像中那麼大。

加州水資源局（California Department of Water Resources）在2021年和2022年乾旱期間，利用水庫歷史上的低水位繪製了湖床地圖，並在最近創建的3D型的幫助下發現，它比宣傳的要小3%。

從7月1日開始，州政府改變供水計算方法和水庫運行方式，以反映奧羅維爾湖水量的減少：現在是 342萬4753英畝英尺，而不是353萬7577 英畝英尺（1英畝英尺的水量至少可供兩個家庭使用一年）。

州府官員表示，奧羅維爾湖面積變小對加州供水的影響微乎其微。該水庫至少為包括灣區 許多居民在內的2700萬人提供部分用水，是州水資源局運營的幾個水庫之一。該湖位於山脈北麓的布特縣（Butte County）。在加州，只有聯邦管理的沙斯達湖（Shasta Lake）面積更大。

水資源局分部經理塔米（Patrick Tami）說：「（蓄水量的減少）實際上只是整個水庫蓄水量的極小部分。」然而，儘管減少的水量很小，在乾旱時期，這些水量仍可能會悄悄地影響加州人。

奧羅維爾湖面積縮小的主要原因是沉積作用，Feather河的岔流將泥土和岩石等沉積物帶入湖中，這些沉積物被靜水和大壩攔截後堆積起來。沉積過程在水庫中很常見，有些水庫更嚴重。戴維斯加大流域科學中心副主任倫德（Jay Lund）說：「對於加州的大型水庫來說，我不認為這是一個太大的問題。這些水庫的流域相當穩定，因此不會有大量沉積物流入其中。」倫德將這種穩定性歸功於山脈中堅硬的高海拔花崗岩，這種岩石不容易碎裂。

水資源局的塔米說，他預計沉積物將來也不會成為加州的一個太大問題。不過，他說，隨著氣候變暖，更多的極端風暴和更嚴重的野火，有可能將更多的泥石沖入河流和溪流。