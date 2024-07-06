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210公路重大車禍 路面坑洞釀禍

洛杉磯訊
事故車輛油底殼破裂。（截自FOX 11）
事故車輛油底殼破裂。（截自FOX 11）

210號高速公路近巴沙迪那市西行段，3日近午夜時發生一起嚴重車禍，造成一人死亡，至少兩人受傷。當局表示，車禍由路面坑洞所致。

加州公路巡警局（CHP）官員表示，事故中涉及了三至四輛半掛式卡車以及多輛客車。其中一輛車撞上了路邊的樹，造成一名乘客被困，後來由消防隊員救出。事故導致該路段封閉約四小時，4日凌晨4時許重開。

巴沙迪那市公共信息官員Lisa Derderian表示，事故起因於一塊「約有保齡球大小」的混凝土出現在North Michillinda Avenue入口匝道附近的高速公路上，隨後造成多輛車的機油箱的油底殼（oil pan）破裂，在高速公路上形成了大約半哩長的浮油帶。

這條浮油帶使得多輛車打滑失控。至少有三名傷者被送往醫院治療，其中一名不治身亡，其身分尚未確認。

據CBS News California Investigates獲得的加州交通廳（Caltrans）數據，2018年至2023年中期，由於州高速公路上的坑洞、碎片或其他危險，交通廳收到了3萬起損失索賠。僅2023年上半年，駕駛人向加州交通廳提交的損害索賠數量，就比前五年全年的索賠數量增加了兩倍。此外，2023年上半年，約四分之三的索賠提到了坑窪，而2018年至2022年期間，這一比例不到一半。

南加州，210號與5號、10號、405號高速公路，是最多索賠的路段。洛杉磯縣共有5916起索賠，為數量最多的縣，但僅有4%獲批。這些數據顯示，高速公路的維護問題已經成為一個迫切需要解決的公共安全問題。

路面坑洞造成多輛車的機油箱的油底殼破裂。（巴沙迪那消防局）
路面坑洞造成多輛車的機油箱的油底殼破裂。（巴沙迪那消防局）

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