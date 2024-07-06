洛縣警局與天普市簽5年執法服務協議

天普市市議會批准了一項為期五年的新協議，與洛杉磯縣警察局簽訂市政執法服務協議，2024-25年度執法服務費用較上一年度增長3.94%。（截自google map）

洛杉磯 縣天普 市（Temple City）市議會日前召開會議，批准一項為期五年的新協議，與洛杉磯縣警察局（Los Angeles County Sheriff’s Department）簽訂市政執法服務協議，並於7月1日起生效，2024-25年度的執法服務費用將較上一年度增加3.94%。

天普市目前的市政執法服務協議於6月30日到期。為避免服務中斷，市議會審議並通過新的協議。過去一年來，加州合約城市協會（California Contract Cities Association, CCCA）的市經理小組委員會與洛縣 和警察局進行密切合作，對現有協議進行談判和修訂，縣政府和小組委員會已就擬議的修訂達成共識。

除過去幾十年簽訂的市警察執法服務協議外，合約城市還簽訂三項關於縣服務責任和賠償的額外協議：1977年的責任承擔協議、1991年的聯合賠償協議和2009年的特別賠償協議。這些協議旨在明確縣與城市之間的責任分擔機制，確保雙方在面對訴訟和賠償時有明確的財務安排。

新協議中還包括其他重要變更，例如績效將在服務單位層級而非整體來衡量，並且如果城市在24個月內刪除並恢復合約服務，則可保留原有的車輛。此外，新協議加強縣府追蹤和維護城市購買設備的要求，並規定若設備維修時間超過60天，縣府應盡最大努力提供替換設備。協議還承諾，雙方將繼續就賠償事宜進行談判，以期更公平地分擔責任。

根據市政府的財務影響分析，2024-25年度執法服務費用預計約為595萬元，較上一年度增長3.94%，但合約資源的水平將保持不變。這意味著天普市將繼續維持現有的執法資源配置，同時面臨小幅度的成本增加。

市長Bryan Cook表示，天普市與洛縣警局建立牢固的合作夥伴關係，這份新協議的簽訂，將繼續為天普市民提供高品質、高效率的警察服務，確保社區的安全和穩定。