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熱浪期間戶外工作 受防暑標準保護

編譯組／綜合報導
對於高溫期間在戶外工作的加州人，可受到防暑標準的保護。(Pexels)
對於高溫期間在戶外工作的加州人，可受到防暑標準的保護。(Pexels)

沙加緬度蜂報報導，加州熱浪來襲，近日經常出現華氏上百度高溫。對於高溫期間在戶外工作的加州人，可受到防暑標準的保護；至於室內工作保護的高溫法規，目前尚在進行法律審查，預估將在今年稍晚生效。

高溫期間戶外工作的防暑標準於2006年制定，由加州職業安全與健康管理局（Cal-OSHA）執行，旨在確保農業、建築、園藝、石油和天然氣開採及運輸等行業員工在高溫環境中的安全工作條件。6月時在此之前，以下是戶外工作者應了解的防暑保護權利。

飲水供應

雇主必須為勞工持續提供新鮮、純淨和「適當涼爽」的水。而且，水必須提供在「盡可能接近」員工工作的地方。如果不能持續供應，則必須每小時為工人提供至少1夸脫（約946毫升）的飲用水，整個班次都必須如此。雇主應鼓勵勞工經常飲水。

提供遮蔽

當溫度達到華氏80度時，必須為員工提供遮蔽。遮蔽區必須是通風或冷卻的開放區域，並且要夠大，以便員工可以舒適地休息，不會暴露在陽光下或相互接觸。當工人感到需要時，應鼓勵他們在陰涼處休息至少五分鐘。

如果雇主能證明設置遮蔽工作區或創建替代方法「不安全或不可行」，則可免除遮蔽規則。噴霧機是替代方法的一種選擇，但農業行業除外。

高溫程序

當溫度達到華氏95度時，雇主必須實施額外程序，以確保安全的工作條件。這些措施包括觀察員工的中暑症狀、與工人定期溝通，以及班前會議以複習程序。雇主還必須在每個工作場所指定一名工人，呼叫緊急醫療服務。

對於農業行業的員工，在華氏95度或更高的溫度下，每兩小時必須有10分鐘的休息時間。

提出投訴

加州雇主不得因員工行使高溫保護權利而解僱或歧視員工。若要提出投訴，工人可以致電1-866-924-9757聯繫Cal-OSHA辦公室。提出投訴所需的信息包括員工信息、工作地點的名稱、地址和電話號碼，以及危險情況的描述和位置。

對於農業行業的員工，在華氏95度或更高的溫度下，每兩小時必須有10分鐘的休息時間...
對於農業行業的員工，在華氏95度或更高的溫度下，每兩小時必須有10分鐘的休息時間。(Pexels)

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