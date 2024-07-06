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高溫持續 緊急服務廳24小時運作

編譯林思牧╱綜合報導
州政府網站上列出部分聖他克拉拉縣納涼中心地點。 (news.caloes.ca.gov/coolingcenters/)
州政府網站上列出部分聖他克拉拉縣納涼中心地點。 (news.caloes.ca.gov/coolingcenters/)

強大熱浪還會繼續肆虐數天之久，州長紐森辦公室5日呼籲州民防範中暑之類的疾病，確保全家人安全度過未來幾天。由於加州有許多居民是不通英文的，州長辦公室也用多種語文發布這項呼籲。家中沒有冷氣的居民，可以上網查詢「納涼中心」(cooling center)的地點。

到5日這天，加州很多內陸地方已連續四天日間高溫達到至少110度，而且熱浪要到下周中間才會稍有紓解。州長指示緊急服務廳OES(Office of Emergency Services)，把目前的狀況升級到「極端溫度應對計畫」(Extreme Temperature Response Plan)的第二階段(Phase II)，每天24小時都有人員在值班。

OES的人員與各縣市官員保持聯繫，網站上的資訊所用的語言包括英文、中文、越南文、西班牙文和他加祿語(Tagalog，菲律賓人使用的語言)。許多內陸地區白天的高溫達到105-118度。這種溫度可能致人於死，尤其是年長者、嬰兒與幼兒、懷孕者、有慢性疾病者等等。

因為晚間的氣溫也不會大幅變涼，太陽下山後屋裡可能還是相當熱，政府官員呼籲民眾到納涼中心去，news.caloes.ca.gov/coolingcenters/列有加州各縣納涼中心的地點。保持體溫不會過高的方式，還包括不要到戶外去，並且多喝水。如果到戶外運動並且流汗很多，可以喝運動飲料(sports drinks)補充電解質(electrolytes)。避免去喝含糖飲料、酒精飲料或是極冷的飲料。多吃蔬菜水果可保腸道暢通，避免因失水過多出現便秘(constipation)。

加州職業安全與健康廳(Division of Occupational Safety and Health)呼籲雇主保護員工的安全，提供他們喝水、休息時間(water breaks)。有些職業的從業員是特別受熱浪影響的，譬如建築工人、道路維修工人等。

到水邊去休閒是避暑的好方法，州政府呼籲民眾要注意防範溺水。天熱的時候，山上的積雪大量融化，溪水可能很冷又很湍急，到山區的溪流旁戲水要特別注意安全，不要貿然涉入水中。

加州 熱浪 高溫

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