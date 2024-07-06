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加州多城7/1提高最低工資 灣區艾姆瑞維爾時薪漲到19.36元

編譯組／綜合報導
通貨膨脹使商品和服務價格上漲，加州多個城市於7月1日起提高最低工資。（路透）
通貨膨脹使商品和服務價格上漲，加州多個城市於7月1日起提高最低工資。（路透）

公共媒體KQED報導，通貨膨脹使商品和服務價格上漲，加州多個城市於7月1日起提高最低工資。灣區城市艾姆瑞維爾（Emeryville）的最低工資漲到每小時19.36美元，成為全州最低工資最高的城市。

提高最低工資的城市還包括：阿拉米達（Alameda）、柏克萊（Berkeley）、佛利蒙（Fremont）、密爾比達（Milpitas）、舊金山、洛杉磯市及洛杉磯非建制區（unincorporated）、巴沙迪那（Pasadena））和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）。其他城市，例如西好萊塢，僅針對酒店業的員工調整了工資。此外，連鎖快餐店的工作者最低工資4月1日起已調高至每小時20美元。

美國各州最低工資不同，聯邦是7.25美元，自2009年以來未調整；華盛頓州最高，達16.28美元；其次是加州和紐約州的16美元。縣市的最低工資則在州的基礎上訂定。

最低工資的變化

各城市的最低工資普遍小幅上漲。例如在舊金山，從18.07美元增至18.67美元，增幅3.3%。勞工倡導者表示，這些小幅增加是持續爭取更高工資和更好工作條件的一部分，勞工們須確保雇主遵守新規定。

工資盜竊（wage theft）是指雇主扣留任何形式的薪酬，舊金山法律援助組織La Raza Centro Legal的勞工權益律師Juan Villalvazo說，這可能包括雇主在7月1日後仍按上一年度的工資率支付工資。

KQED指出，最低工資的提高適用於所有工作，僅有一些例外。因此，不論是無證移民、沒有正式的勞動合同，還是以現金支付，雇主都須按照所在縣市的規定支付最低工資。例外情況通常是指獨立承包商或在家族企業工作的近親等。

確保得到正確的工資

KQED建議勞工，要檢查工資單。許多雇主使用自動薪資服務，通常會跟上最低工資的變化，但仍然建議勞工檢查每小時工資率，確定沒有少發。對於經由自動存款收到工資，而沒有收到實體工資單的勞工，則可聯繫人力資源或薪資部門，要求提供最近的工資單，以確認金額是否正確。

對於以現金支付工資的勞工，KQED建議，提醒雇主最低工資一事，並要求當面計算支付金額，以確保時薪是按新標準支付。Villalvazo補充說，即使雇主沒有記錄工作時間，自己也應該保留書面記錄。

雇主支付的工資低於標準時怎麼辦

首先是與同事交談。Villalvazo說，確認同事是否也覺得工資過低。他說，如果所有人都拿不到應得的工資，就一起與雇主談談，這會帶來更多的力量。另一選擇是通過電子郵件或短信與人資主管或雇主談，以書面方式告知雇主，並附上所在縣市政府有關最低工資的截圖或網站連結，因為 「不是每個雇主都是故意違反規定」。

雇主不予理會時的作法

如果雇主仍然拒絕改變以符合最低工資，勞工有兩個選擇。一是向州勞工委員辦公室（State’s Labor Commissioner’s Office）提交工資盜竊索賠，該辦公室會調查被指控工資盜竊的雇主。然而，勞工委員辦公室有人手不足的問題，工資盜竊索賠可能要等待多年才有結果。

另一個更有效的選擇是聯繫所在城市負責勞工標準的政府辦公室。例如在舊金山，可以聯繫舊金山勞工標準執行辦公室，該團隊負責確保雇主跟上最低工資要求 。

調升最低工資的加州縣市
調升最低工資的加州縣市

勞工 舊金山 加州

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