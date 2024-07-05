網評「加州最佳炸雞」在南加華人區

「Howlin’ Rays」巴沙迪那門店每天都大排長龍。（記者朱敏梓/攝影）

根據美食點評網站Yelp最新榜單，位於南加州華人 區的炸雞店「Howlin’ Rays」被評為「加州最好吃炸雞餐廳」。該炸雞店以納許維爾（Nashville）風味的火辣炸雞聞名，吸引無數洛杉磯老饕；門店生意火爆，排隊一至兩小時是常態。

這家餐廳由主廚佐恩（Johnny Ray Zone）和他的妻子查普曼（Amanda Chapman）共同經營。他們在一次納許維爾之旅後決定開設這家餐廳。這對夫妻最初從餐車做起，最終在洛杉磯華埠的遠東廣場（Far East Plaza）和華人聚集城市巴沙迪那（Pasadena)開設了兩家實體店。

「Howlin’ Rays」最招牌菜品非「The Sando」莫屬，這款雞肉三明治由無骨雞胸肉、回頭醬、酸黃瓜和奶油麵包組成，榮獲排行榜首位。Yelp評論員 Bryan M. 寫道：「我第一口就知道這是我吃過的最好的雞肉三明治......它值得大肆宣傳。」另一位評論員Nathalie B. 表示：「這裡的辣雞棒極了。酥脆、調味完美的外衣與多汁、嫩滑的雞肉相結合，創造出令人難忘的風味體驗。」除了雞肉三明治外，顧客有很多以雞肉為主的熱菜可供選擇，包括四分之一或一半的雞肉、雞翅和雞柳等。

「Howlin’ Rays」不僅提供正宗的納許維爾風味炸雞，其獨特的火辣口感更是讓顧客讚不絕口。店內共提供六種辣度選擇，從「COUNTRY」到「HOWLIN'」，也就是傳說中的「變態辣」，吸引了不少辣味愛好者前去挑戰。

「Howlin’ Rays」的第一家門店位於華埠的遠東廣場（Far East Plaza），一經開業便十分火爆，每天都有幾百人排隊，工作日需要排兩小時以上，周末則得三至四個小時。「Howlin’ Rays」也吸引了許多華人前去品嚐，一名在南加的留學生小劉表示，之前在南加大 唸書時，有空就會去買「Howlin’ Rays」，雖然要排很久的隊，但那個味道真的「驚為天人」。她評論道：這家的炸雞表皮非常脆，內裡多汁嫩滑，味道十分驚艷。