美食樂園╱凱撒沙拉百歲 與美國同日慶生

凱撒沙拉。（報系資料照片）

幾乎到處都可吃到的凱撒沙拉今年要滿百歲了。最有名的一種說法是，義大利 裔廚師卡迪尼（Caesar Cardini）在1924年的7月4日「創造」出了第一道「凱撒沙拉」（Caesar salad），地點是墨西哥 提華納 （Tijuana）的餐廳「Caesar's Place」。

當年，美國還有禁酒令，所以大批加州人南下到墨西哥暢飲，而卡迪尼為了餵飽酒客，急中生智把手邊有的材料混合起來，基幹是蘿蔓萵苣，配上蒜味橄欖油、伍斯特醬、檸檬、雞蛋與帕馬森起司，成了後世稱為凱撒沙拉的名菜。

為了慶祝凱撒沙拉滿百歲，提華納市將會舉辦連續三天的美食、美酒慶典，並且為卡迪尼的新雕像揭幕。後來改名為「Caesar's」的餐廳，現在每天還要做至少300道凱撒沙拉。不同於其他1900年代流傳下來的名菜，凱撒沙拉雖然變型很多，但蔬菜的基調不變。

部分原因是卡迪尼不喜歡改味道。女兒Rosa Cardini在1987年接受KNBC訪問時說，卡迪尼非常執著於原味，只用最嫩最裡面的蘿蔓萵苣葉，並且保持原狀，希望客人可以用手拿起來吃，蛋只煮一分鐘，而且絕不用鯷魚。

「美國烹飪學院」（Culinary Institute of America）的教授Beth Forrest談到凱撒沙拉的歷史時說，其實一開始並不受美國人歡迎，當時知名的食譜

「Joy of Cooking」直到1951年才納入凱撒沙拉，1960與1970年代在桌邊準備凱撒沙拉才成為主流。

因為凱撒沙拉具有兩個美國人喜歡的特點，口感脆又有乳酪，所以流傳開來後，名聲歷久不衰。說到凱撒沙拉的變型，知名的作法有改用羽衣甘藍或球芽甘藍，添加雞肉、培根或鮭魚，醬料則用味噌或豆腐醬。

芝加哥知名的連鎖店Beatrix則是推出更天然的作法，底層是優格製成的醬料，放上基材的刺山柑、歐芹、寶石萵苣、芝麻菜，佐以碎麵包、帕達諾乾酪，然後撒上檸檬油醋與香檳醋。主廚Andrew Ashmore說，開業11年來一直都是最受歡迎的沙拉，連他想取消都不行。

回到最原味的凱撒沙拉，它的誕生其實也有幾種版本，例如食譜其實是來自卡迪尼店裡另一位廚師Livio Santini的媽媽，也有一說是卡迪尼的弟弟Alex所創、而且會搭鯷魚。

另外，提華納的生意在禁酒令取消後開始下滑，因此卡迪尼一家1935年搬到洛杉磯，另外以生產凱撒沙拉醬為業，最終成立了「Caesar Cardini Foods Inc.」。卡迪尼在1956年去世後，女兒Rosa Cardini接手並增加沙拉醬品項至17種。T. Marzetti最後在1996年買下公司，繼續生產以Caesar Cardini為名的醬料。

至於凱撒沙拉與醬料到底有多受歡迎？餐飲顧問公司Technomic 的調查顯示，全美35%的餐廳提供凱撒沙拉；Nielsen IQ的資料則顯示，全美2023年共買出4300萬瓶凱撒沙拉醬，價值1億5000萬元。