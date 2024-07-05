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一餐約20.84元 Five Guys漢堡最貴榜首

編譯陳盈霖╱綜合報導
最新報告顯示，Five Guys漢堡速食連鎖店平均價格最貴。（ABC 7電視台畫面）
最新報告顯示，Five Guys漢堡速食連鎖店平均價格最貴。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，通膨導致美國幾乎所有商品價格上揚，房屋、汽車、油價外，過去兩年速食漢堡連鎖店價格上揚速度更是不遑多讓。

個人理財網MoneyGeek最新報告深入探討膳食價格上漲問題。他們使用Allmenus和Grubhub提供的高收益速食漢堡連鎖店價格數據，發現在各家漢堡連鎖店中，Five Guys在所有高收益漢堡連鎖店中價格最貴，2024年平均一餐價格約20.84元，比2022年上漲14%，當時一餐價格為18.33元。今年有網友在X上發布一張起司漢堡、薯條和汽水共24元的收據後，這家連鎖店迅速走紅。

排名第二是Jack in the Box，2024年平均一餐價格為13.75元，較2022年10.93元上漲25.8%。溫蒂漢堡（Wendy's）排名第三，漢堡王（Burger King）與麥當勞（McDonald's）名列第四、五名，這兩家餐廳2024年每餐平均價格分別為10.61元（漲幅12.3%）和7.57元（漲幅22%）。

不只漢堡，整個速食產業價格逐年遞增。FinanceBuzz一項研究發現，從2014年到2024年，平均菜單價格上漲39%至100%。

Greenlight報告也指出，勞動力成本增加和像DoorDash和Uber Eats外賣應用程式流行，這些平台向速食連鎖店收取的費用直接影響帳單價格，這是速食價格上漲兩個主要原因。

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