野火燒不盡 官民代價愈來愈高

加州山火頻發，野火被保險公司視為主要風險之一。（路透）

野火燒不盡，春風吹又生，這正是加州 的景象。年復一年、一年更烈於一年的野火風險，讓加州人為野火付出的代價愈來愈高，更引發愈來愈深的憤怒。

舊金山紀事報報導，2017年是個轉折點。當年10月，一場乾燥的風暴席捲北加州，暴露加州電網的脆弱性。加州立即動用創紀錄的鉅資滅火和防火。保險 公司支付近120億美元，是加州史上最昂貴的野火年。在州府推動下，太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric Co.）也大幅擴增支出， 規劃埋設1萬哩電線，以防止因電線引發的火災。

經過七年的努力，隨著新一個火災季節的到來，野火受控程度或許有些改善，但野火依然頻頻發生，野火風險的應對成本更是愈來愈高。

保費 狂漲 保險公司出走

一些居民報告說，他們的年度保險費用增加了1萬美元以上。根據S&P Global的分析，從2018年到2023年，加州的家庭保險費率飆升了43.7%；未來漲幅可能更大。6月下旬，加州最大的房屋保險公司州農保險（State Farm）要求監管機構，允許平均提高費率30%。

另一方面，野火頻發的風險，讓保險公司正在迅速減少在加州的業務。一些保險公司已完全撤出加州；其他公司如State Farm和Allstate，則停止承保新保單，並對剩餘的保單漲價。根據統計，2023年加州的房屋保險提供者只有105家，比20年前少了60家。

由於很多家庭買不到房屋保險，州府特別提出FAIR計畫，但成本高昂。FAIR計畫沒有公開平均保費，但許多房主報告說，每年保費高達數千美元，而且保單僅涵蓋火災。FAIR計畫總裁Victoria Roach說，儘管該計畫被設計為「最後的選擇」，但實際上已成為許多人的「第一選擇」；以「新業務」而言，更已成為加州最大保險公司之一。截至今年3月，約35%的FAIR計畫保單持有人不住在火災易發地區，這反映出加州人無論居住那裡，都難以找到價廉物美的保險。

加州保險局氣候工作組主席 Alice Hill說，「費用無處不在」。與野火相關的成本，現在嵌入了加州人支付的幾乎所有費用中，從醫療保健、食品再到房屋建設。

電費飆升 躍全美第二高

PG&E的用戶正集體支付數十億美元以防止野火。過去十年，PG&E的費率飆升了128%。現在，加州的電價僅次於夏威夷，成為全美第二高。

PG&E還需要投入更多的資金來實現其防火目標。加州公共事業委員會公共辯護辦公室估計，PG&E在火災風險最高的地區埋設10,000哩電線可能需要花費300億美元，相當於該轄區內每人要支付1,875美元，但該公司只向用戶收取了一小部分費用。如果全數反映，帳單漲幅將更驚人。

對典型的住宅用戶來說，今年的PG&E帳單比去年年增400多美元，是前所未見且突如其來的增幅。PG&E首席執行官Patti Poppe在接受舊金山紀事報採訪時表示，這一增幅大部分歸因於防火和必須遵守的州法規。2019年，野火項目僅占公司預算約0.5%，但2021年上升至18.5%。Poppe承認，野火防範支出正在推高公用事業帳單，但他認為這些成本是值得的。她預計未來的帳單增幅不會那麼劇烈，而是更接近於通貨膨脹率。