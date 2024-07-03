拚命也找不到工作 啃老族躺平

愈來愈多尼特族自願退出勞力市場，在家「躺平」。（FOX 26電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，儘管失業率僅4%，然愈來愈多年輕人不工作。「尼特族」（NEETS，另譯啃老族）自願退出勞動力市場，而另一些被稱為「新失業族」（new unemployables），即使竭盡全力也難以找到工作。

所謂尼特族，即未工作、未接受教育、或未進修者，他們選擇退出勞力市場，主要是對自己經濟狀況感到灰心喪志，選擇回家「躺平」不再積極改善現況。另一方面，16歲至24歲年輕人失業率5月分上升至9%，勞工 經濟學家、羅斯福學院（Roosevelt Institute）經濟安全計畫主任布斯特曼提（Ali Bustamante）說，這是「典型的」。

他說，根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，2023年青年失業率降至7%以下，這樣的水平意味著當時勞動力的火熱程度，9%基本上是年輕勞工在經濟相對良好時期應該預期的。

尼特族感覺被社會遺棄

根據國際勞工組織數據，2023年美國15歲至24歲年輕人，約11.2%被視為尼特族。「換句話說，約十分之一年輕人在很多方面被排除在外」布斯特曼提說。

ZipRecruiter勞工經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示，尼克族趨勢主要是男性現象，部分原因是建築和製造等傳統男性職業減少，而女性入學率、教育成果和就業 成果大多呈上升趨勢。

人才囤積產生新失業者

光輝國際（Korn Ferry）負責全球人才招募轉型的資深副總裁艾利斯（David Ellis）說，雇主們正留住他們擁有的人才，這種人才囤積導致即使資質良好的候選人，工作機會也不多。此外，不少公司也正減少人員招聘，限制勞工進入職場的機會。

波拉克說，儘管青少年就業機會達到十年來最高水平，但20多歲年輕人仍努力找工作，「疫情 期間，20歲至24歲勞動參與率大幅下降，一直落後其他年齡段。」根據全國大學和僱主協會（NACE）報告，2024年畢業生招聘預期比去年下降5.8%。光輝國際也發現，如今失業超過六個月的人數增加21%。

從無法就業到能夠就業