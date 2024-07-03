強大高壓來襲 五數字預警超高溫

加州首府沙加緬度歷史最高溫115度紀錄，在這波熱浪有機會被打破。 (圖為加州首府博物館，取自谷歌地圖)

強大高氣壓開始壟罩加州 ，居民面臨酷熱的煎熬，許多地方應會創下破紀錄的高溫 。目前已有零星的斷電，野火也因而容易擴大，最重要的人畜的生命受到威脅。

舊金山 紀事報報導，這波熱浪可能會創下一些歷史紀錄，以下是五個重要的數字可以讓讀者參考觀察，並判斷全球暖化(global warming)是否為相關因素。

115度：沙加緬度有史以來的最高溫是115度，那是在63年前的1961年6月15日創下的。這項紀錄本周面臨被打破的機會，從周三到周日的五天，預測的最高溫都有可能超過115度。

1996：上一次舊金山在7月份達到90度以上，是1996年的7月20日，那天的最高溫是93度。本周二與周三，舊金山可能達到90度，之後海氣會讓舊金山涼下來。

10天：有些電腦氣象模型預測北加州的瑞定(Redding)，會有連續十天日間最高溫會至少有110度。從2日起一直到11日，如果確實發生，就會打破舊紀錄的連續六天最高溫至少有110度，那是1988年7月和1978年8月兩度出現的。

165小時：從2日起，幾乎整個中央谷(Central Valley)都在「過熱警告」(excessive heat warning)的涵蓋範圍內，一直持續到9日上午8時為止，前後一共是165小時。如果目前的預測是正確的，這項警告應該還會再延長下去一些時候。

128度：目前預測死谷國家公園（Death Valley National Park）7日和8日的溫度會熱到128度。死谷因為是在海平面之下數百呎，一向都是美國最熱的地方。目前地球上記錄過的最高溫是134度，那是在1913年7月於死谷創下的。