高中個人理財課程 將成畢業必修學分

加州很快要求高中生需通過個人理財課程才能畢業。（CBS電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，在與NGIF Mission，「下一代個人財務」（Next Gen Personal Finance）課程公司附屬機構達成協議後，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）宣布，加州很快會要求高中生須通過個人理財課程（personal finance class）才能畢業。

根據AB 2927法案，至2027-28學年，所有加州高中生都須修完為期一個學期的個人理財教育課程。2030-31年畢業生，須於畢業前通過該門課程。

紐森表示，「我們需幫助加州人儘早替他們財務未來做準備，替未來儲蓄、投資和明智消費，是年輕人在開始職業生涯前須學習的終身技能，而非職業生涯後。」

加州眾議會議長瑞瓦斯（Robert Rivas）說，「確保我們學生擁有茁壯成長的技能與知識，對加州的持續成功至關重要，金融知識是這項教育使命的關鍵部分。我們的協議是與全州各地專業人員進行多次積極有效討論的成果，如何最好的將金融素養納入高中課程。」

根據國家金融教育基金會（National Endowment for Financial Education）一項調查，超過88%成年人支持在高中進行金融教育。