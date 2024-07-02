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47號法案修正案 11月確定公投

編譯廖宜怡／綜合報導
板上釘釘，「47號法案修正案」確定登上11月選票。（美聯社）
板上釘釘，「47號法案修正案」確定登上11月選票。（美聯社）

由於加州民主黨議員未能說服地方檢察官撤銷一項修正47號法案的提案，加州選民今年11月確定可以對此提案進行公投。

2014年通過的47號法案，將持有毒品和財產犯罪由重罪降為輕罪，例如非暴力占有他人財產、入店行竊、偽造支票等。在入店行竊這項罪行上，如果被盜財物不超過950元，竊賊只會被判輕罪。支持者表示，47號法案避免了罪行較輕的罪犯被關進監獄，可節省加州大量資金；但反對者認為，這項法律讓竊賊變得明目張膽。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，「47號法案修正案」建議取消第三次盜竊的950元門檻，即無論第三次盜竊的商品價值多少，被抓到就會被控重罪。這項法律也將對第三次被抓到持有毒品者採取相同的作法，並強迫因多次持有毒品被定罪者接受治療。

這項修正案引發了加州民主黨內部的分歧，包括舊金山市長布里德（London Breed）和聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在內的溫和派皆支持修正案，但州長紐森（Gavin Newsom）、眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）和參議會議長麥奎爾（Mike McGuire）都對修正案持反對態度。

紐森和兩位議長都同意，加州應該打擊零售盜竊犯罪，但認為修正案將使監獄擠滿輕罪罪犯，而且無法解決根本問題。為了防止修正案獲得通過，他們承諾會透過一系列新法案和措施來打擊犯罪組織，以及讓檢察官更容易起訴盜竊行為。由於紐森等人難以證明其部分舉措的合理性，一些民主黨人指控他們試圖推翻選民意願，導致黨內出現分裂。

不過，提出修正案的地方檢察官們始終堅稱，紐森等人提出的建議法案並不足以解決加州嚴重的毒品和零售盜竊問題，47號提法案只能透過選民之手才有辦法改善。

紀事報表示，儘管修正案在加州獲得了兩黨支持，但如果被推翻，可以為民主黨帶來政治利益。對於加州共和黨而言，修正案進行公投對他們而言是一項福音，共和黨候選人將因選民渴望打擊盜竊犯罪而獲得更多選票。

根據CalMatters的報導，紐森與議會已於6月30日晚上提出一項新公投案，加重對毒犯和盜竊犯的處罰。

加州 紐森 民主黨

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