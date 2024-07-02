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公投要成案 今年政治算計多

編譯組／綜合報導
加州提案的背後有許多權力運作。（州長紐森網頁）
加州提案的背後有許多權力運作。（州長紐森網頁）

Calmatters報導，從今年3月初選來看，加州11月的公投提案選票可能非常擁擠，有十幾個甚至更多。然而，州務卿辦公室6月27日宣布，11月5日的提案已減少到九個。不過，這個數字將在本周增加，因為立法者延長了最後期限，可能增加兩個債券發行、氣候計畫和以及替代進步派憎恨的嚴厲打擊犯罪措施。

很多倡議沒有獲得足夠的簽名，自然上不了選票。此外，州最高法院前周否決了一項反稅措施。最重要的是，民主黨對11月大選的選民投票率和競選資源甚為焦慮，加州要儘可能在幫助民主黨重新奪回聯邦眾議院控制權方面發揮關鍵作用，因而州長紐森和立法領導人一直在努力重塑選民將在11月決定的一系列問題。

過去一周，州長辦公室和立法者宣布與合格的選票措施支持者達成五項協議，以立法行動換取撤回措施，其中涉及僱主責任、疫情準備、兒童醫療保健、高中財務課程和石油鑽探。這比以往任何選舉都要多。Calmatters指出，這是自2014年法律允許對公投提案進行這種晚期交易以來最自由的使用。

這是加州政治形態的一個新現象。十年前，公民發起的倡議一旦符合選票資格，就無法撤回。但在2014年，立法機構創建了一個流程，允許在選舉前131天內撤回提議的倡議和憲法修正案。去年，這一流程擴展到公投。為州府開創了一個全新的政策制定系統，立法者可以通過妥協立法來避免昂貴或政治上危險的競選鬥爭。

此外，立法機構去年通過一項法律，將這種協商擴展到推翻現有法律的公投。這項法律立即被用來從今年11月的選票中撤下一項快餐行業公投。上周，石油行業也使用這項法律，撤回一項廢除在住宅、學校和其他敏感地區附近鑽探禁令的公投。

CalMatters報導，石油公司計畫在法庭上挑戰這項法律。根據這項針對性的法律，這些敏感地區內現有井的運營商必須在2025年前制定安全計畫。超過250萬加州人生活在距油井或氣井3200呎內的社區，這些社區大多是低收入和非白人社區。

立法機構在上周四則增加了一項議題：一項限制州監獄中強迫勞動的憲法修正案。CalMatters報導。監獄中的契約勞動被認為是奴隸制的最後殘餘之一，結束這種做法是加州非裔立法核心小組的優先事項，該小組將這項提議的修正案列入其賠償法案包。這項項措施使囚犯可以自願參加工作分配，並禁止監獄強迫囚犯工作。目前，囚犯每小時最多可以賺取0.74美元。

公投提案攻防，甚至將司法體系捲入其中。（洛杉磯縣高等法院）
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