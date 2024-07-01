我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

對症求醫 找尋合適心理專業人士

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
加州心理專業人士類型概況 資料來源：ca.gov官網 記者沈瑋／製表
加州心理專業人士類型概況 資料來源：ca.gov官網 記者沈瑋／製表

心理健康專業人士各有不同的教育背景、資質及實習要求和工作範疇，選擇哪種專業人士取決於個人的具體訴求、問題類型和療癒目標，了解他們的區別，對症求醫，可以找到最適合的心理健康服務提供者。

例如，只有精神科醫生（Psychiatrist）可以開具處方藥物；如果需要家庭或婚姻諮詢，找婚姻和家庭治療師（LMFT）更合適；臨床社工（LCSW）和專業臨床諮詢師（LPCC）則擅長處理廣泛的個人和社會調整問題，幫助來訪者融入社區和社會。

大多數心理健康專業人士都需要完成規定小時數的、有督導的實習，這是為了確保他們具備必要的實踐經驗和技能來提供有效的心理健康服務。具體的實習要求和小時數，根據專業領域和州的規定有所不同，通常是數千個小時不等。例如，在加州，持照心理醫生需要完成3000小時的實習（其中1500小時為博士後實習），LMFT 、LCSW和LPCC也需要3000小時。

需要注意的是，中文語境裡講的「心理師」、「心理醫生」、「諮詢師」、「諮商師」、「治療師」、「療癒師」等等，由於翻譯的差異等因素，並不能直接和美國體系下具體的執照、專業類型一一對應，所以在尋求心理健康服務時，請以英文職稱、執照為準。

以上列出常見的一些心理健康專業人士的類型、資質要求和工作範疇。如需查詢他們的執照，可查尋加州消費者事務部https://search.dca.ca.gov/。也可以訪問各執照頒發機構，瞭解更多訊息。

心理健康 加州

上一則

蒙市酒駕車禍 未繫安全帶3死

下一則

加州心理問題嚴峻 法律變革推動行為健康服務

延伸閱讀

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
加州維修權法 7月1日上路

加州維修權法 7月1日上路
研究：仇亞行為 比想像中嚴重

研究：仇亞行為 比想像中嚴重
State Farm房保喊漲 30%起跳 躍史上最大漲幅

State Farm房保喊漲 30%起跳 躍史上最大漲幅
改善華裔心理健康 難在缺乏關鍵數據

改善華裔心理健康 難在缺乏關鍵數據
研究顯示 過去4個月有三分之一亞裔受到種族歧視

研究顯示 過去4個月有三分之一亞裔受到種族歧視

熱門新聞

佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

2024-06-25 00:26
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

2024-06-27 00:21
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫