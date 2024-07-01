對症求醫 找尋合適心理專業人士

加州心理專業人士類型概況 資料來源：ca.gov官網 記者沈瑋／製表

心理健康 專業人士各有不同的教育背景、資質及實習要求和工作範疇，選擇哪種專業人士取決於個人的具體訴求、問題類型和療癒目標，了解他們的區別，對症求醫，可以找到最適合的心理健康服務提供者。

例如，只有精神科醫生（Psychiatrist）可以開具處方藥物；如果需要家庭或婚姻諮詢，找婚姻和家庭治療師（LMFT）更合適；臨床社工（LCSW）和專業臨床諮詢師（LPCC）則擅長處理廣泛的個人和社會調整問題，幫助來訪者融入社區和社會。

大多數心理健康專業人士都需要完成規定小時數的、有督導的實習，這是為了確保他們具備必要的實踐經驗和技能來提供有效的心理健康服務。具體的實習要求和小時數，根據專業領域和州的規定有所不同，通常是數千個小時不等。例如，在加州 ，持照心理醫生需要完成3000小時的實習（其中1500小時為博士後實習），LMFT 、LCSW和LPCC也需要3000小時。

需要注意的是，中文語境裡講的「心理師」、「心理醫生」、「諮詢師」、「諮商師」、「治療師」、「療癒師」等等，由於翻譯的差異等因素，並不能直接和美國體系下具體的執照、專業類型一一對應，所以在尋求心理健康服務時，請以英文職稱、執照為準。

以上列出常見的一些心理健康專業人士的類型、資質要求和工作範疇。如需查詢他們的執照，可查尋加州消費者事務部https://search.dca.ca.gov/。也可以訪問各執照頒發機構，瞭解更多訊息。