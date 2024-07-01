加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州 商業附加費法案上周在參議會和眾議會獲得一致通過，州長紐森 於29日簽署法案，保障了餐廳收取附加費的合法性。儘管加州餐飲業者贏得了勝利，但消費者坦言感到失望。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由加州參議員達德（Bill Dodd）提出的SB 1524法案在獲得紐森簽署後，將即刻於7月1日起生效。這項法案禁止飯店和售票活動收取隱藏費用與額外餐飲費用，但允許餐廳、酒吧、食品加盟店或雜貨送貨服務收取附加費，例如自動附加的服務費，但條件是必須在菜單、廣告或其他提到價格的地方「清楚、顯著地說明費用的目的」，這也是許多食品業者現行的做法。

雖然法案從7月1日起生效，但餐廳有一年的時間可以將有關附加費的文字說明修改到符合法律「必須清楚顯著」的要求，方式包括放大字體或將字體變得具有對比性。

紀事報表示，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）於5月發布指導原則，要求餐廳收取的所有附加費都必須包含在菜單價格中，此舉引發了食品業團體的強烈反對。

代表舊金山餐飲業者、同時為SB 1524法案進行遊說的金門餐廳協會（Golden Gate Restaurant Association）發出聲明說：「在經歷九個月的壓力和不確定性後，我們很欣慰餐廳的服務或附加費終於有了明確的法律規定。我們許多會員都是獨立餐廳，他們依靠這些附加費來提供員工福利和支持公平薪資。」

然而，原本寄望加州下周開始生效的餐廳附加費禁令能減少支出的消費者，對紐森簽署了SB 1524法案感到失望，有人表示可能因此改變他們的飲食習慣。

灣區消費者佛隆（Gary Furlong）對SB 1524法案通過的第一個反應是：「你在開玩笑吧？」他說：「外出用餐應該是一種愉快、沒有負擔的體驗。坐在餐廳裡想辦法弄清楚所有垃圾費，以及如何給這些有的沒的小費，會讓這個體驗變得不愉快。」

另一名消費者海曼（Loren Heiman）表示，她對餐廳得到豁免權感到「非常失望」。

海曼說：「餐廳是製造強制性附加費的罪魁禍首。從根本上來說，這些額外的費用是一種詐欺，透過讓菜單價格看起來低於實際收費來傷害消費者。給餐廳特權允許他們收取垃圾費，對消費者和其他行業來說都是不公平的。」

根據紀事報最近進行的一項讀者調查，在1000名受訪者中，超過81%的人認為餐廳收取附加費是非法的。

事實上，舊金山兩名軟體工程師已提出一份要求禁止附加費的請願書，希望能促成公投案。另外，由於聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已經提出禁止隱藏費用的提案，因此，這項爭議可能延燒到聯邦層級上。