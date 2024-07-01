加州心理問題嚴峻 法律變革推動行為健康服務

有指導的冥想正念可以改善心理健康狀況。（示意圖來自pexel）

根據加州 州長紐森2023年10月發起的「心理健康 運動」（Mental Health Movement）的一份簡報顯示，在加州，平均每七個成人之中就有一個經歷過心理健康問題，有82%的無家可歸者經歷過嚴重的心理健康危機。不僅如此，還有28.7萬有重度憂鬱症的青少年未能得到治療。實際上在全世界範圍內，心理健康問題日益嚴峻，這與社會、經濟、政治環境甚至是信息的傳播速度與方式等各方面因素息息相關，絕非是個人「軟弱」、「經不起打擊」的實證。將心理健康問題歸因於個人，而忽視其所在的環境，是不負責任的錯誤想法。

2024年3月通過的一號提案（Proposition 1）將20年前通過的「精神健康服務法」（Mental Health Services Act）變更為「行為健康服務法」（Behavioral Health Services Act），這也標誌著加州在立法層面上的轉型，推動社會服務進入新階段。行為健康是一個更加廣泛的概念，它將例如酒精依赖、葯物成瘾等影響個人整體健康和福祉的各種行為和習慣等均囊括在內。建立保障性住房、就業安置和培訓等在傳統意義上不屬於心理治療或支持性服務範疇的內容，也進入這個框架下。

洛杉磯縣心理健康局發布的心理健康康復資源手冊介紹道，傳統上，心理治療更多依循治療生理疾病的醫學系統，側重於為個人減輕或消除症狀。近年來，「社會康復模式」（Social Recovery Model）愈來愈受廣泛認可並成為護理標準（Standard of Care）。這個模式側重於藉由個人在家庭和社區（學校、工作、娛樂）的互動中，建立個人目標及價值感，有助於個人克服心理上的狀況，進而重建生活與社群網絡。

瞭解心理健康問題的本質、常見症狀和治療方法，可以減少對心理健康問題的誤解和偏見。認知行為療法（Cognitive Behavioral Therapy，CBT）、動機增強療法（Motivational Enhancement Therapy，MET）、冥想、正念等，都是常見的工具。治療的方式可以是針對個人的，也可以有家庭成員參與或者是團體治療。無論具體方法是哪種，與治療師、社工等建立信任關係都是第一步、也是最重要的一步。作為需要幫助的個人，有權請求並獲得治療師專業能力的相關信息，包括執照、從業經歷等，也有權在安全、保密的環境下獲得服務，並且保持尊嚴、受到尊重。

能否找到在文化和語言上匹配的資源和專業人士，可能是最先要面對的挑戰。許多社區服務中心和護理機構，如華埠 服務中心（Chinatown Services Center）、亞裔青少年中心（Asian Youth Center）、太平洋診所（Pacific Clinics）等，皆能提供多語言的服務，有助於滿足不同族裔和語言群體的需求。遭遇心理健康問題的個人，如若即時尋求家人、社區及專業人士的幫助，完全有可能正常學習、工作，過上有目的、有意義的生活。