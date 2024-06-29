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拜登辯論表現太差 民主黨人盼紐森取代

編譯林思牧／綜合報導
第一場總統候選人辯論後，加州州長成了這場辯論的贏家，民主黨許多選民把希望轉向他。　（全國州長協會網站）
第一場總統候選人辯論後，加州州長成了這場辯論的贏家，民主黨許多選民把希望轉向他。　（全國州長協會網站）

拜登總統在27日的辯論上毫無招架之力，對川普連篇謊言只能瞠目結舌地不知如何對準弱點猛轟。民主黨的許多選民把希望轉到加州州長紐森身上，他們害怕如果紐森不代替拜登出馬，明年起美國又將進入災難性的四年。

在27日晚間的辯論結束以後，美國人民面臨一個兩難的抉擇：是要選出一個口齒不清的81歲顢頇老人，還是選出一個滿口謊言的78歲無恥老人。雖然拜登是比較沒道德缺憾的候選人，但他顯得疲弱，而且神智有些不清晰。川普的說詞常常答非所問，但他卻鏗鏘有力的表達，彷彿他的謊言全是真理。

歐巴馬政府的官員瓊斯(Van Jones)表示，這兩人一個是不應該當總統（拜登），另一個是不能讓他當總統（川普）。讓世人取笑的是，一個身為總統候選人的辯論者，竟然會說出：「我沒有跟淫片女星性交」（I didn’t have sex with a porn star），而他的表現竟然比較好，這讓美國人的顏面往哪裡擺？

共和黨人自然是樂不可支，他們對拜登的失足嘲笑不止。民主黨人則公開表示，希望在一個多月後在芝加哥舉辦的民主黨全國大會上，讓另一人來接受黨的提名。如果不提名拜登，副總統賀錦麗（Kamala Harris）順理成章成為代替者，民主黨領導人不太可能冒險把歷史上第一位黑人女性副總統推到一旁，把聲勢如日中天的紐森拱出來接替。

辯論結束後，紐森出面致詞替拜登撐腰，紐森所說的比拜登自己說的更有說服力，紐森反而成了這場辯論的贏家。當媒體問紐森他是不是會成為民主黨的提名人時，紐森回答說：「我們的提名人是拜登，我期盼在11月把票投給他。」

有些政論家比喻說，民主黨的領導人嚇到尿床了。歐巴馬總統的資深顧問艾克索羅德（David Axelrod）表示，辯論剛開始就發現拜登的語音微弱，看起來意識不清晰，甚至有人認為他應該停止辯論，乾脆下台還比硬撐要好。

MSNBC的評論家李德（Joy Reid）指出，拜登在辯論會上，並不需要去說服共和黨人投他一票，他只要安撫好民主黨選民就夠了，他只要讓他們覺得他還可以當四年總統，但拜登的表現剛好相反，他讓民主黨選民更加慌亂了。

這次的辯論之所以這麼早，是拜登陣營的主意，因為拜登在民調上落後，民主黨希望提前辯論，讓拜登可以反超。另外，辯論的形式應該對拜登有利，現場沒有觀眾，而川普喜歡有觀眾在場。當主持人問一位候選人時，另一人的麥克風是關掉的，這樣川普沒辦法打岔。但這一切的審慎安排，如今都付諸東流。

拜登 民主黨 紐森

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