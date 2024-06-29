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加州高鐵第一期工程南加關鍵段通過環評 只剩1路段待核

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣棕櫚谷市與布班克市間的高鐵路線與隧道長度。（加州高鐵局提供）
洛杉磯縣棕櫚谷市與布班克市間的高鐵路線與隧道長度。（加州高鐵局提供）

加州高鐵的初期營運路段正在施工，可望2030年連通中谷的默塞德（Merced）與貝克斯菲（Bakersfield），不過，由於進入南加的第一期路段尚未全部通過環評，因此還無法動工。然而，就在6月27日，棕櫚谷市（Palmdale )與布班克市（Burbank）間38哩的關鍵路段終於通過環評，象徵加州高鐵穿過山區接近洛杉磯市。未來只待洛市至安那罕的29哩路段通過環評，高鐵第一階段的494哩就能陸續開始施工。

加州高鐵局董事會同意的方案，正是高鐵局在三條路線中最中意的，多數路段沿著Highway 14穿過山區，共有四處長隧道、合計27哩，但這條路線還是比穿越天使國家森林與聖蓋博山脈要容易一點。工程款2018年初估時的225億美元，現今已經增加到286億美元。

棕櫚谷市（Palmdale）的高鐵站，將位於Clocktower Plaza Drive上已有的轉運站區內；布班克市（Burbank）的車站將在Hollywood Burbank Airport的地下。高鐵局（California High-Speed Rail Authority）表示，兩站之間的一般列車需時20分鐘，跳過兩站的直達車則耗時更少。

加州高鐵目前在默塞德與貝克斯菲間的施工路段為119哩，接著將延伸為171哩。北部的舊金山與聖荷西路段已經大致就緒，因為是與加州鐵路（Caltrain）共用，南部除了剛通過的棕櫚谷與布班克路段，還有洛杉磯與安那罕路段的環評待審。

當上述的第一期完工後，高鐵局才會延伸至沙加緬度與聖地牙哥，也就是第二期工程。整體完工後，高鐵路線將長達800哩。高鐵執行長凱利（Brian Kelly）在宣布最新路段通過環評之際，也進入退休的倒數階段。他在記者會上表示，這是他對加州蛻變的最後貢獻，也將成為洛縣蛻變的起點，因為洛縣的南北連通將邁入前所未見的便利階段。

加州 洛縣 洛杉磯

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