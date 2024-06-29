漲時薪後加州速食業增1萬職缺 餐點價格升約10%

薪資調漲加上體質不佳，魯比歐燒烤剛關掉加州的48家分店。（取自Rubio's Coastal Grill網頁）

加州 4月開始調漲速食業員工時薪，雖然商業團體抨擊連連，但州長紐森 在發表年度州情咨文時，引用聯邦勞工 統計局數據強調，新制保障了勞工的福祉，而且（速食業）雇用人數還在增加。州長辦公室補充，新制生效後，速食業增加了1萬600個職缺，與年初相比更增加了2萬700個職缺。

不過，仔細檢視勞工統計局數據，2023年7月速食業員工人數達到高峰74萬6700人後，就一路下滑到2024年1月的72萬4900人，之後才逐漸回升至5月的74萬5600人，差不多等於去年6月的雇用人數。

新制生效後，「加州商工聯盟」（California Business and Industrial Alliance）在6月初買下今日美國報（USA Today）整版廣告，除了強調調薪法案簽署後，加州速食業已經減少了1萬個職缺，還重刊速食業者的諷刺訃聞，強調加薪已經讓業者無力回天。

不過，曾經聲稱職缺減少、售價增加與業者停業，都源自紐森與短視加薪法案的加州商工聯盟，在被KTLA電視台詢問對紐森發言有何意見時，反倒是另外引述聖路易斯聯邦準備銀行經過季調後的數據，顯示今年1月起事實上還是少了2500個速食業職缺，並且4月、5月都未變化。

KTLA指出，儘管商工聯盟諷刺紐森厚顏，他的政策站不住腳，但對一般民眾更為有感的，不是職缺多寡，而是速食的售價確實越來越高。市調公司Datassential的統計顯示，自4月1日以來，速食餐點價格已經上升約10%。