我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

漲時薪後加州速食業增1萬職缺 餐點價格升約10%

編譯胡立宗／綜合報導
薪資調漲加上體質不佳，魯比歐燒烤剛關掉加州的48家分店。（取自Rubio's Coastal Grill網頁）
薪資調漲加上體質不佳，魯比歐燒烤剛關掉加州的48家分店。（取自Rubio's Coastal Grill網頁）

加州4月開始調漲速食業員工時薪，雖然商業團體抨擊連連，但州長紐森在發表年度州情咨文時，引用聯邦勞工統計局數據強調，新制保障了勞工的福祉，而且（速食業）雇用人數還在增加。州長辦公室補充，新制生效後，速食業增加了1萬600個職缺，與年初相比更增加了2萬700個職缺。

不過，仔細檢視勞工統計局數據，2023年7月速食業員工人數達到高峰74萬6700人後，就一路下滑到2024年1月的72萬4900人，之後才逐漸回升至5月的74萬5600人，差不多等於去年6月的雇用人數。

新制生效後，「加州商工聯盟」（California Business and Industrial Alliance）在6月初買下今日美國報（USA Today）整版廣告，除了強調調薪法案簽署後，加州速食業已經減少了1萬個職缺，還重刊速食業者的諷刺訃聞，強調加薪已經讓業者無力回天。

不過，曾經聲稱職缺減少、售價增加與業者停業，都源自紐森與短視加薪法案的加州商工聯盟，在被KTLA電視台詢問對紐森發言有何意見時，反倒是另外引述聖路易斯聯邦準備銀行經過季調後的數據，顯示今年1月起事實上還是少了2500個速食業職缺，並且4月、5月都未變化。

KTLA指出，儘管商工聯盟諷刺紐森厚顏，他的政策站不住腳，但對一般民眾更為有感的，不是職缺多寡，而是速食的售價確實越來越高。市調公司Datassential的統計顯示，自4月1日以來，速食餐點價格已經上升約10%。

加州 紐森 勞工

上一則

台美人看總統辯論 亞裔對拜登失望但未必轉向川普

下一則

紅太陽地板城 多款式批發零售 免費估價

延伸閱讀

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
賀錦麗也認拜登表現不佳 民主黨策士：像與川普差30歲

賀錦麗也認拜登表現不佳 民主黨策士：像與川普差30歲
拜登辯論表現遜色 民主黨來得及「陣前換將」？3點分析揭可能性

拜登辯論表現遜色 民主黨來得及「陣前換將」？3點分析揭可能性
華人家長贊成學生上課禁用手機 但需妥善執行

華人家長贊成學生上課禁用手機 但需妥善執行
白卡保留針灸項目 中醫界感謝加州府會

白卡保留針灸項目 中醫界感謝加州府會
Medi-Cal針灸獲保留 華裔州議員候選人李志威感謝各界

Medi-Cal針灸獲保留 華裔州議員候選人李志威感謝各界

熱門新聞

台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作