卡債越欠越多？3個方法可以緩口氣

新冠疫情發生之後，信用卡欠繳的比率就越來越高。（美聯社）

紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）的分析發現，2021年底至今，信用卡 費欠繳比率越來越高，超過90天還未還清的比率已達10%。刷爆的持卡人的欠款比率又特別高，三分之一的人已使用信用額度高於90%至100%。

避免自己成為信用紀錄不佳的卡奴，CBS整理各方財務專家的看法，整理出解決個人財務危機的三個步驟：先是與信用卡發卡公司商談還款協定，不成的話再考慮債務清償協定（debt settlement），最後才是聲請破產 。但是，三者都有好有壞，行動前務必三思。

爭取更好還款條件

最好的方式是債務總額不變，但發卡公司願意與你達成「還款計畫」，包括免除利息與手續費，降低每期還款金額，但拉長還款期限。雖然此一方案不能減少你的負債，但是能讓你在信用紀錄不受影響的前提下清償債務，當然最關鍵的是，你能確保未來都有穩定收入，不會像疫情期間無職賦閒。

協商債務清償協定

這個方法的好處在於，債權人願意減少本金總額，讓你更容易還清，但缺點是，在這之前，你的信用紀錄已經惡化，達成協定也不能挽救你的信用紀錄。

同時，因為協商較為複雜，雖然可以透過第三方代理人談判，但千萬要小心詐騙集團，收了錢卻不談判，這會讓你的財務狀況雪上加霜。不過，債務清償還是比宣告破產要好，因為信用紀錄雖然變差，但是不會長期無法借貸。

聲請破產一筆勾銷

個人、公司都能宣告破產，這是唯一能夠讓債務一筆勾銷的辦法，但是依破產途徑不同，信用紀錄可能遭註記七至十年，等於在財務上被宣告緩刑。

專家表示，依破產法第7章宣告，可以勾銷多數無擔保貸款 ；依第13章，則可以讓你有更長的還款期限。但是第7章的破產，信用紀錄會遭註記十年，第13章為七年，等於在這期間都要戴上「欠款不還」的大帽子，正常銀行都不會放款給你。但是對於真的走投無路的人來說，宣告破產可能才是找到生機的唯一方法。