科技男穿著糟？求助時尚專業變身500元起跳

科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，隨著科技公司的首席執行長們風格日漸炙手可熱，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。

多年來，說到時尚，舊金山沒有什麼可看的；而看得到的，你寧願不看。「GQ 」雜誌曾經刊登了一篇標題為 「CTRL+ALT+DEL：矽谷 15 個衣著最差的男人 」的文章。

不過，疫情之後，科技人員似乎已經意識到，除了不合身的公司品牌 T 恤和絨衫，還有更多值得穿的衣服。這包括曾經是時尚罪人的查克伯格（Mark Zuckerberg），今年春天，查克伯格的一張照片成了熱門話題，照片中的他一改往日凱瑟式的短髮，留起了捲髮，戴著銀鍊，人們稱： 查克伯格現在是個帥哥了。

其他科技男也成為了時尚偶像。本月早些時候，經常穿著黑色皮夾克的輝達（Nvidia）首席執行長黃仁勳 （Jensen Huang）在一次會議上被拍到在一位女性胸前簽名。

在過去十年中，甘特（Kimberly Gant）一直在灣區為人們設計造型。她的收費標準從 500 美元到 1200 美元不等，包括一次上門風格諮詢和一次三小時的購物之旅。根據客戶選擇的服務項目，從色彩和圖案分析到衣櫥回顧再到個人購物，價格只會從這裡開始上漲。

在甘特每年的 100 多位客戶中，絕大多數都從事技術工作，其中約 40% 是男性。她說，她看到技術人員 「慢慢開始認識到自己穿著的重要性，以及穿著如何反映他們的生活。人們對時尚和風格的整體認識正在提高」。

在評估每一件服裝時，甘特首先看是否合身，然後是顏色和圖案。每當客戶試穿一件衣服時，她都會用這個標準來衡量，同時還要看 客戶是否感覺良好。

客戶盛讚這種方法的高效，整個過程讓他們重新找回了時間，再也不用在網上購物，也不用像以前那樣不停地退貨了。

舊金山也有人利用科技本身來解決行業的時尚困境，24 歲的陳凱文（音譯，Calvin Chen）在創辦自己的公司 Kopia 後不久，於今年一月搬到了舊金山。這家由 Y Combinator 支持的初創公司利用人工智慧 來幫助改善網購時虛擬試穿服裝的過程。

在過去幾周內，他一直在訓練一種算法，以創建一個人工智慧個人造型師。他說，Kopia 已經有 「幾百名 」測試者為人工智慧造型師支付了 30 美元的固定費用。很快，他計劃為這項功能推出 20 美元的包月費用。絕大多數客戶都在舊金山。