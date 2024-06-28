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高氣壓西移 加州下周強大熱浪來襲

編譯林思牧╱綜合報導
今年開年以來最酷熱的熱浪將襲加州。（舊金山市府網頁）
今年開年以來最酷熱的熱浪將襲加州。（舊金山市府網頁）

氣象學家正在密切注意一個強大高氣壓的發展，這將是今年開年以來最酷熱的熱浪。預測國慶日那天熱浪會到高峰，連在舊金山北邊相當遠的瑞定(Redding)日間高溫都會達到111度。民眾應該為人畜與植物的安全做準備，並防範火災發生。

洛杉磯加大UCLA氣候科學家史溫博士(Daniel Swain)指出，7月初很少發生極大的熱浪，但今年卻出現意外。28日加州各地氣溫都跟歷史平均值接近，但一個正在美國南部的高氣壓緩緩向西移動，29日起溫度開始上升。由於沒有涼空氣吹散熱氣，尤其是夜間氣溫不會降低很多，次日的日曬讓溫度更熱，累積到7月4日前後會達到高峰，也就是會有超過一星期的異常高溫，也使野火的風險大增。

國家氣象局NWS氣候預測中心的氣象學家弗拉卡索(Tony Fracasso)指出，雖然整個加州都會在這個強大高氣壓的壟罩之下，但這次最熱的地區卻是從北加灣區向北延伸到與俄勒岡州交界處。7月3日沙加緬度會到達106度，連一向寒涼的舊金山也會到接近80度。

NWS氣象學家莫鐸克(Brayden Murdock)指出，加州靠內陸的地區，可以預期有非常炎熱乾燥的天氣。但海岸地區有太平洋涼快的海水調節，目前還很難預測這些海畔城市會熱到多少度，到下周初可以有比較確切的數字可供參考。

炎熱的天氣野火風險較大，居民應該避免在國慶假期做烤肉之類的活動。如果要到戶外運動，要趁早上天氣還涼的時候進行，並且多多補充冰涼的水。老人與小孩抗熱的能力較差，應多加注意。如果家中沒有空調系統，天氣太熱時應該到納涼中心(cooling centers)去避暑。寵物最好能在有空調的室內渡過這波熱浪，如果必須留在戶外，要提供充分的冷水和有陰影的地方。

UCLA氣候科學家史溫博士(Dr. Daniel Swain)27日上午在社群媒...
UCLA氣候科學家史溫博士(Dr. Daniel Swain)27日上午在社群媒體X上發布熱浪警訊。社群媒體X平台

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