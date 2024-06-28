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總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

縣級官員任期設限 逾7成加州選民贊成

編譯胡立宗／綜合報導
加州選民希望地方首長設定任期限制。圖為洛縣警長魯盧納（左）與洛縣檢察長賈斯康（右）。（取自洛縣檢察長辦公室X帳號）
加州選民希望地方首長設定任期限制。圖為洛縣警長魯盧納（左）與洛縣檢察長賈斯康（右）。（取自洛縣檢察長辦公室X帳號）

柏克萊加大「政府研究所」最新民調發現，超過5000名受調選民中，不分黨派都希望縣級官員設置任期上限，縣政委員同意者為77%，縣檢察長同為77%，縣警局局長73%，而多數希望限制在八年，即四年兩屆。民調委託者為Evelyn and Walter Jr. Haas Fund。

同時，三分之二的選民認為，就算候選人初選過半，還是應該舉辦一對一的決選，因為初選的投票率往往偏低，致使現任者更容易連任。倡議團體California Common Cause發現，2022年的選舉中，57場縣檢察長選舉中，53場初選就是終選；縣政委員為129之80。

加州2022年6月的初選投票率僅27%，同年年底的州長選舉為41%；2020年底的總統大選投票率更達70%。因此，除了任期設限，選民也希望地方選舉能併同總統大選（47%）或州長選舉（27%），以拉高投票率。

就洛杉磯選民，78%支持任期有限，反對者僅10%。洛縣縣委最多可當四年三屆（12年），但其他縣份不一定有上限，例如阿拉米達縣縣委卡森（Keith Carson）自1992年當選後，本屆任滿後才要退休。

至於洛縣警察局長與檢察長，分別在2004年與2006年被洛縣高等法院廢止任期上限。加州任期最久的檢察長是布特縣（Butte County）的Michael Ramsey，長達36年。

洛縣警局局長盧納（Robert G. Luna）先前擊敗維拉紐瓦（Alex Villanueva）。洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）2020年擊敗雷西（Jackie Lacey）後，今年正要競選連任。

專家認為，加州民意正在改變，任期設限已是共識，同時也更能反映出當地社群的多元化，因為民調顯示，74%的選民認為縣級官員要具備代表性。有色人種對代表性的肯定度更高，67%黑人與57%的拉美裔認為重要，但只有41%的白人認為重要。

洛縣 投票 加州

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