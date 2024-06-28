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房價物價太高 搬離加州成退休選項

編譯陳盈霖／綜合報導
昂貴的房價與物價，不少退休人士搬到他州尋求更好的退休生活。（NBC電視台畫面）
昂貴的房價與物價，不少退休人士搬到他州尋求更好的退休生活。（NBC電視台畫面）

昂貴的房價與物價，不少退休人士計畫搬到他州尋求更好的退休生活。「商業內幕」日前刊登即將與幾個月後年滿68歲並退休的傑克森（L.A. Jackson）撰文，她稱自己是單身、沒小孩的非裔，擔心居住的加州物價太貴負擔不起，自認無力在加州退休，為了過想要的生活，只好到另一個新的地方重新開始。

傑克森在文中表示，她考慮過退休後留在洛杉磯，住在過去20年居住的公寓，房間寬敞，有挑高天花板、法式窗戶和彩色玻璃。「但我現在年紀大了，我需要一些方便，如不必爬20多層階梯就能進入起居空間，不用擔心每月兩次街道清潔得移動車位，不用拖著衣物去投幣式洗衣店。」

她表示，自己也考慮搬到另一間公寓，但要滿足她需求的租金至少每月1800元，有些社區一套基本公寓租金最高2400元，相較目前，每月她要多負擔600元。

傑克森說，幾年前她也曾在洛杉磯找房子，獲得預先批准的價格範圍是25萬至30萬元，南加州獨立屋平均售價超過78萬元，遠超過她的能力，因此她去看康斗（condos），但看到的房子都令人失望，不是房間太小，就是沒有足夠的自然光，且浴室和廚房也需翻新。「所以，我計畫搬到南方」她說，這個國家有很多地方可買到帶院子、有車道和洗衣機的好房子。

對她這樣單身、從未結婚、無子女的非裔女性來說，這個決定並不容易。「我來自底特律中西部，我喜歡中西部，但在加州生活30年後，無法再忍受漫長的冬天。」文中她表示，東岸許多地方雖然有家人，但價位也高，所以她決定搬到南方，「無可否認，那個地區的生活成本更適合我的收入與住房預算。」

然對她這樣的非裔來說，還恐面臨其他問題。傑克森說，網路上有許多文章列出最適合退休處，但這些列表從未包含種族人口資訊。當她仔細研究時，發現不少城鎮的黑人、原住民和有色人種（BIPOC）數量微乎其微，僅管這些數字並不能讓她了解這個社區的友好程度，但她不得不多做思考，因她考慮搬遷的州，沒有家人或朋友。

儘管如此，她仍找到些資源，如社交媒體上一些社群，提供關於搬遷到特定城市的資訊，美國退休者協會（AARP）提供房地產購買計劃等。她願意探索美國其他地方，確保自己有舒適的退休生活。

退休 加州 非裔

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