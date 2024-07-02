治癒加州系列（Healing California）十之四

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南加大 安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫

今年，世界日報 受邀參加由南加州大學 安那伯格健康議題新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫的「治癒加州」（Healing California）少數族裔媒體協作項目，成為該項目的獨家華文媒體合作夥伴。

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該項目探討由制度性不平等引發的健康問題，並將這些問題引入更廣泛的視野。為期一年的專題合作報導將涵蓋心理健康、老齡化、經濟及食品取得不足、住房問題等多個方面的議題。世界日報將與該新聞中心合作，研究華裔社區的健康和福祉問題，並每月提供一篇反映社區視角的深度報導，全年共十篇。